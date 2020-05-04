Верховная Рада соберется на заседание 12 мая

Тогда же могут вынести на рассмотрение законопроект о невозвращении банков бывшим владельцам

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Тогда же могут вынести на рассмотрение законопроект о невозвращении банков бывшим владельцам

Верховная Верховная Рада Украины соберется на следующее заседание через неделю, 12 мая.

Об этом в своем Telegaram-канале сообщил депутат фракции "Слуга народа" Александр Качура, передает RegioNews.

По его словам, на этой неделе не запланировано заседаний парламента.

Заседание на этой неделе не будет. Следующая пленарка Рады будет во вторник 12 мая. Повестку дня будут формировать комитеты", - написал он.

Эту информацию подтвердила заместитель руководителя правящей фракции Евгения Кравчук. Она сообщила, что во втором чтении во вторник планируется рассмотреть законопроект о банках.

Кроме того, по словам Кравчук, до 12 мая закончится предусмотренный Регламентом срок ознакомления депутатов с сравнительной таблицей поправок ко второму чтению "антиколомойського закона".

Она предполагает, что его рассмотрение может затянуться на весь день.

Напомним, 24 марта в парламенте зарегистрировали правительственный законопроект о невозвращении Приватбанка бывшим владельцам.

МВФ готов увеличить размер помощи Украине со $5,5 млрд до $8 млрд, если Верховная Рада проголосует за законопроект о невозвращении Приватбанка его бывшим владельцам, или так называемый "антиколомойський закон".

Противники так называемого "антиколомойского" законопроекта подали к нему более 16 тысяч поправок, чтобы замедлить его рассмотрение.