Законопроект о невозвращении Приватбанка бывшим владельцам внесли на рассмотрение Рады

В парламенте зарегистрирован правительственный законопроект об изменениях в банковское законодательство по обанкротившимся и национализированным банкам №3260

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В парламенте зарегистрирован правительственный законопроект об изменениях в банковское законодательство по обанкротившимся и национализированным банкам №3260

Об этом сообщается на официальном сайте Верховной Рады, передает RegioNews. Проект Закона предусматривает окончательный запрет на возвращение национализированных банков бывшим владельцам. Отмечается, что его принятие является одним из ключевых требований МВФ для получения кредита в 5,5 миллиарда долларов. Ранее сообщалось, что окончательный текст законопроекта согласовали в Международном валютном фонде. Напомним, ранее сообщалось, что 24 марта Верховная Рада Украины может собраться на внеочередное заседание, если президент Владимир Зеленский решит ввести чрезвычайное положение в стране из-за коронавируса. Внеочередное заседание Верховной Рады может состояться в четверг, 26 марта, хотя окончательного решения об этом еще нет.

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