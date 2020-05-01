В парламенте есть достаточное количество голосов для назначения Саакашвили - Офис президента
В Верховной Раде есть достаточное количество голосов, чтобы проголосовать за назначение украинского и грузинского политика Михеила Саакашвили на пост вицепремьера по вопросам реформ в украинском правительстве.
Об этом в эфире канала "Украина 24" сообщил заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко, передает RegioNews.
По его словам, в ближайшее время станет известно о тех предложениях, которые выдвигает президент Владимир Зеленский по поводу назначения Саакашвили.
По мнению Тимошенко, Саакашвили подходит на должность вицепремьера по вопросам реформ.
Он также опроверг информацию о том, что якобы против его назначения выступает премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
Не все должности требуют голосования Верховной рады. Если надо будет голосовать за Саакашвили в Раде, голоса под это есть", - сказал Тимошенко.
Напомним, 22 апреля стало известно, что украинского и грузинского политика, бывшего руководителя Одесской области Михеила Саакашвили могут назначить на должность вицепремьера по вопросам реформ в украинском правительстве.
Украинцы в соцсетях как всегда, начали шутить с этого события.
Также Саакашвили в случае назначения вице-премьером по реформам пообещал не конфликтовать с министром внутренних дел Арсеном Аваковым.
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