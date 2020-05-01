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Игорь Пилипенко Редактор info@regionews.ua
01 мая 2020, 12:47 40

В парламенте есть достаточное количество голосов для назначения Саакашвили - Офис президента

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01 мая 2020, 12:47 40
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Фото: скриншот видео
Не все должности, на которые предлагают назначить бывшего голову одесской ОГА, предусматривают необходимость голосования в Раде

В Верховной Раде есть достаточное количество голосов, чтобы проголосовать за назначение украинского и грузинского политика Михеила Саакашвили на пост вицепремьера по вопросам реформ в украинском правительстве.

Об этом в эфире канала "Украина 24" сообщил заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко, передает RegioNews.

По его словам, в ближайшее время станет известно о тех предложениях, которые выдвигает президент Владимир Зеленский по поводу назначения Саакашвили.

По мнению Тимошенко, Саакашвили подходит на должность вицепремьера по вопросам реформ.

Он также опроверг информацию о том, что якобы против его назначения выступает премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Не все должности требуют голосования Верховной рады. Если надо будет голосовать за Саакашвили в Раде, голоса под это есть", - сказал Тимошенко.

Напомним, 22 апреля стало известно, что украинского и грузинского политика, бывшего руководителя Одесской области Михеила Саакашвили могут назначить на должность вицепремьера по вопросам реформ в украинском правительстве.

Украинцы в соцсетях как всегда, начали шутить с этого события.

Также Саакашвили в случае назначения вице-премьером по реформам пообещал не конфликтовать с министром внутренних дел Арсеном Аваковым.


Слуга народа Верховная Рада Денис Шмыгаль Михаил Саакашвили Кирилл Тимошенко
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