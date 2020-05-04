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Ігор Пилипенко Редактор info@regionews.ua
04 травня 2020, 17:25 9

Верховна Рада збереться на засідання 12 травня

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04 травня 2020, 17:25 9
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Тоді ж можуть винести на розгляд законопроєкт про неповернення банків колишнім власникам
Фото: Telegram
Тоді ж можуть винести на розгляд законопроєкт про неповернення банків колишнім власникам

Верховна Верховна рада України збереться на наступне засідання через тиждень, 12 травня.

Про це у своєму Telegaram-каналі повідомив депутат фракції "Слуга народу" Олександр Качура, передає RegioNews.

За його словами, цього тижня не заплановано засідань парламенту.

Засідання на цьому тижні не буде. Наступна пленарка Ради буде у вівторок 12 травня. Порядок денний будуть формувати комітети", - написав він.

Цю інформацію підтвердила заступниця керівника правлячої фракції Євгенія Кравчук. Вона повідомила, що в другому читанні у вівторок планується розглянути законопроєкт про банки.

Крім того, за словами кравчук, до 12 травня закінчиться передбачений Регламентом термін ознайомлення депутатів із порівняльною таблицею правок до другого читання "антиколомойського закону".

Вона припускає, що його розгляд може затягнутися на весь день.

Нагадаємо, 24 березня в парламенті зареєстрували урядовий законопроєкт про неповернення Приватбанку колишнім власникам.

МВФ готовий збільшити розмір допомоги Україні з $5,5 млрд до $8 млрд, якщо Верховна Рада проголосує за законопроєкт про неповернення Приватбанку його колишнім власникам, або так званий "антиколомойський" закон.

Противники так званого "антиколомойського" законопроекту подали до нього понад 16 тисяч правок, щоб сповільнити його розгляд.


банки закон Верховна Рада засідання парламент
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