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04 мая 2020, 11:30 15

Степанов заявил, что мэры городов не могут отменять карантин - это прерогатива Кабмина

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04 мая 2020, 11:30 15
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Отмена карантина в городах - чисто политическое решение и с МОЗ никто не советовался
Facebook Максима Степанова
Отмена карантина в городах - чисто политическое решение и с МОЗ никто не советовался

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что главы городов не обращались в министерство с вопросом о возможности смягчения карантина. Введение карантина на территории Украины — это прерогатива исключительно Кабинета министров, а не органов местного самоуправления.

Об этом он рассказал во время брифинга, информирует RegioNews.

"Какую аргументацию начали использовать те или иные мэры городов мне не известно. По крайней мере, к нам за консультациями или к специалистам на местах они не обращались, поэтому, наверное, это такое чисто политическое решение", - подчеркнул министр.

Степанов напомнил, что правительство уже планирует с 11 мая смягчать карантин и местные власти знают об этом.

"Согласно закону об инфекционных болезнях, где четко определено, что введение карантина на территории Украины — это прерогатива исключительно Кабинета министров. Поэтому это с юридической точки зрения, это как минимум, нарушение закона", - добавил он.

По его словам, послаблении карантина не основывается на видении чиновников, для того, чтобы выходить с такими инициативами, Министерство здравоохранения собирает соответствующих специалистов, эпидемиологов, вирусологов.

"Мы смотрим на международную практику, каким образом выходили из карантина в разных странах, и затем, уже на основе советов от наших специалистов, мы делаем те или иные предложения. Во внимание также принимается количество заболеваний, ход болезни, все зависит от региона, тестирований и других факторов", - подытожил Степанов.

Напомним, городской голова Черкасс Анатолий Бондаренко ослабил карантинные мероприятия, что привело к возмущению центральной власти. Полиция открыла против городской власти уголовное производство по факту нарушения санитарных правил и норм относительно предотвращения инфекционных заболеваний и массовых отравлений.

При этом мэр считает себя невиновным. Бондаренко также заявлял об угрозах, которые поступали из Офиса Президента.

Также сообщается, что в Черкассах заметили на улицах военную технику. Нацгвардия и полиция ежедневно совместными силами дежурят на мероприятиях.


Кабмин карантин закон Максим Степанов
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