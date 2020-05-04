Степанов заявил, что мэры городов не могут отменять карантин - это прерогатива Кабмина
Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что главы городов не обращались в министерство с вопросом о возможности смягчения карантина. Введение карантина на территории Украины — это прерогатива исключительно Кабинета министров, а не органов местного самоуправления.
Об этом он рассказал во время брифинга, информирует RegioNews.
"Какую аргументацию начали использовать те или иные мэры городов мне не известно. По крайней мере, к нам за консультациями или к специалистам на местах они не обращались, поэтому, наверное, это такое чисто политическое решение", - подчеркнул министр.
Степанов напомнил, что правительство уже планирует с 11 мая смягчать карантин и местные власти знают об этом.
"Согласно закону об инфекционных болезнях, где четко определено, что введение карантина на территории Украины — это прерогатива исключительно Кабинета министров. Поэтому это с юридической точки зрения, это как минимум, нарушение закона", - добавил он.
По его словам, послаблении карантина не основывается на видении чиновников, для того, чтобы выходить с такими инициативами, Министерство здравоохранения собирает соответствующих специалистов, эпидемиологов, вирусологов.
"Мы смотрим на международную практику, каким образом выходили из карантина в разных странах, и затем, уже на основе советов от наших специалистов, мы делаем те или иные предложения. Во внимание также принимается количество заболеваний, ход болезни, все зависит от региона, тестирований и других факторов", - подытожил Степанов.
Напомним, городской голова Черкасс Анатолий Бондаренко ослабил карантинные мероприятия, что привело к возмущению центральной власти. Полиция открыла против городской власти уголовное производство по факту нарушения санитарных правил и норм относительно предотвращения инфекционных заболеваний и массовых отравлений.
При этом мэр считает себя невиновным. Бондаренко также заявлял об угрозах, которые поступали из Офиса Президента.
Также сообщается, что в Черкассах заметили на улицах военную технику. Нацгвардия и полиция ежедневно совместными силами дежурят на мероприятиях.
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