Коронавирус в Верховной Раде: 15 депутатов больны, но это не точно

Дмитрий Разумков ждет, когда нардепы вернутся на работу

Фото: Facebook Дмитро Разумков

Дмитрий Разумков ждет, когда нардепы вернутся на работу

Коронавирус могли подхватить не более 15 народных депутатов. Так отреагировал на слухи спикер парламента Дмитрий Разумков.

Политик заявил об этом в эфире телеканала ZIK, передает RegioNews.

Как оказалось, председатель Верховной Рады не имеет точных данных относительно распространения COVID-19 среди парламентариев. Поэтому озвученная им цифра в 15 человек является предположением. Но Разумков заверил, что учел не только подтвержденные случаи, но и тех, кто имеет лишь подозрение на коронавирус.

Все заявления о том, что половина народных избранников уже успела заболеть, Разумков назвал слухами. Сейчас спикер ожидает, что те, кто находится на больничном или в самоизоляции, вернутся к работе.

Напомним, первым коронавирусом в Верховной Раде заболел народный депутат Сергей Шахов, болезнь у него обнаружили еще в марте. Впоследствии COVID-19 нашли еще у ряда нардепов.