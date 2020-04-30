Коронавирус в Верховной Раде: 15 депутатов больны, но это не точно
Коронавирус могли подхватить не более 15 народных депутатов. Так отреагировал на слухи спикер парламента Дмитрий Разумков.
Политик заявил об этом в эфире телеканала ZIK, передает RegioNews.
Как оказалось, председатель Верховной Рады не имеет точных данных относительно распространения COVID-19 среди парламентариев. Поэтому озвученная им цифра в 15 человек является предположением. Но Разумков заверил, что учел не только подтвержденные случаи, но и тех, кто имеет лишь подозрение на коронавирус.
Все заявления о том, что половина народных избранников уже успела заболеть, Разумков назвал слухами. Сейчас спикер ожидает, что те, кто находится на больничном или в самоизоляции, вернутся к работе.
Напомним, первым коронавирусом в Верховной Раде заболел народный депутат Сергей Шахов, болезнь у него обнаружили еще в марте. Впоследствии COVID-19 нашли еще у ряда нардепов.
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