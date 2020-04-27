Кабмин назначил временных руководителей таможенной и налоговой служб

Временно исполняющим обязанности Государственной налоговой службы стал Михаил Титарчук, а Государственной таможенной службы - Игорь Муратов

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Временно исполняющим обязанности Государственной налоговой службы стал Михаил Титарчук, а Государственной таможенной службы - Игорь Муратов

Кабинет Министров Украины назначил на вакантные должности Председателя Государственной налоговой службы Украины Михаила Титарчука и председателя Государственной таможенной службы - Игоря Муратова.

Соответствующие распоряжения №451-р и №455-р от 24 апреля размещены на сайте Кабинета министров, передает RegioNews.

Согласиться с предложением министра финансов Украины Марченко С. М. о необходимости назначения на вакантную должность председателя Государственной налоговой службы Украины путем заключения контракта о прохождении государственной службы, - говорится в сообщении.

Как сообщил министр финансов Сергей Марченко, они назначены по упрощенной процедуре посредством заключения контракта. Он пообещал, что конкурсный отбор будет проведен после окончания карантина с привлечением экспертов и общественности.

В ближайшее время будет назначен новый глава налоговой, позже - и таможни. В условиях карантина действует временно упрощенная процедура отбора кандидатов на эти должности, - сказал Марченко.

По мнению министра, в текущей ситуации это наиболее оптимальный подход.

Известно, что Муратов занимал должность директора департамента обеспечения таможенного оформления, Титарчук работает заместителем председателя Государственной налоговой службы.

Отмечается, что уполномоченным для проведения собеседования определен первый заместитель министра финансов Денис Улютин.

27 апреля является крайним сроком для подачи документов на должность председателя Государственной налоговой службы Украины.

Напомним, 24 апреля Кабинет министров уволил Максима Нефедова с поста главы Таможенной службы, и всех его заместителей - Роберта Зелди, Дениса Шендрика и Сергея Петухова. Также был уволен руководитель ГФС Сергея Верланов.