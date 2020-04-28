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Валерия Ясницкая журналист info@regionews.ua
28 апреля 2020, 18:16 11

В Волынской ОГА уволили сразу двух заместителей председателя

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28 апреля 2020, 18:16 11
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Первый заместитель председателя Волынской ОГА Леонид Кирильчук продержался в своем кресле ровно месяц, а заместитель председателя Светлана Мышковец "пережила" на должности двух предыдущих глав облгосадминистрации
Фото: Волынская ОГА
Первый заместитель председателя Волынской ОГА Леонид Кирильчук продержался в своем кресле ровно месяц, а заместитель председателя Светлана Мышковец "пережила" на должности двух предыдущих глав облгосадминистрации

Сегодня, 28 апреля, в Волынской областной государственной администрации уволили сразу двух заместителей председателя Волынской ОГА Юрия Погуляйка, пишет RegioNews со ссылкой на "ВолиньUA".

Один из уволенных, первый заместитель председателя ОГА Юрия Погуляйка Леонид Кирильчук, пробыл на должности ровно месяц – от 26 марта.

Кирильчук был директором департамента инфраструктуры и туризма Волынской облгосадминистрации времен председательства в Волынской ОГА "регионала" Александра Башкаленко. До этого, во время председательства в Волынской ОГА Бориса Климчука, был начальником главного управления промышленности и развития инфраструктуры Волынской ОГА.

Другая уволенная - многолетняя заместитель председателя Волынской ОГА Светлана Мышковец.

Последняя до этого пережила двух голов – Владимира Гунчика и Александра Савченко. Именно при Гунчике она стала заместителем председателя ОГА.

До этого Светлана Євтихиевнаа при трех головах ОГА (Борисе Климчуке Александре Башкаленко и Григории Пустовите) возглавляла департамент социальной защиты населения Волынской ОГА.

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Волынская область Волынь ОГА заместитель губернаторы увольнение
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