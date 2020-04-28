Бывшего зама Кличко отправили под ночной домашний арест

Экс-чиновника подозревают в умышленном травмировании полицейского

Фото: Facebook Киев Оперативный

Экс-чиновника подозревают в умышленном травмировании полицейского

Владимиру Слончаку, которого из-за драки с полицейскими уволили с должности заместителя главы Киевской городской государственной администрации, избрали меру пресечения.

Соломенский райсуд Киева отправил его под ночной домашний арест до 27 июня, сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу суда.

Прокуратура настаивала на круглосуточном пребывании дома, но судьи решили, что будет достаточно, если экс-чиновник не будет покидать жилье с 23.00 до 06.00. Обвинение отметило, что после стычки со Слончаком у патрульного обнаружили ушибы головы и сотрясение мозга. Впрочем, адвокаты экс-чиновника сообщили, что их подзащитный получил аналогичные повреждения. Кроме того, Слончак пожаловался, что его беспричинно продержали шесть часов в наручниках.

К слову, мужчина заявил, что и впредь будет называть себя заместителем городского головы, ведь распоряжения об увольнении он не видел, хотя днем ранее Виталий Кличко сообщил об увольнении чиновника.

Напомним, Слончака задержали 26 апреля из-за ссоры с патрульными, при этом мужчина находился на пассажирском сиденье. Сам Слончак факт нападения отрицает и говорит, что виновен лишь в излишней эмоциональности.