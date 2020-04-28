За руководство налоговой и таможней будут судиться
Недавнее решение Кабмина об увольнении руководителей Государственной налоговой и таможенной служб Сергея Верланова и Максима Нефедова стало причиной иска к правительству. Жалоба попала на рассмотрение в Окружной административный суд Киева, передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу учреждения.
Судьи отметили, что в иске озвучены претензии не к увольнению чиновников, а к отбору их преемников. Так, истец требует отменить объявление и условия отбора новых руководителей, а также временно запретить заключать контракт с новыми главами ведомств.
Кабинет Министров обвинили в нарушении требований закона, поскольку условия и форма конкурса не соответствуют формальным критериям и нарушают права потенциальных соискателей. При этом личность истца в суде раскрывать не стали.
Напомним, Максима Нефедова и Сергея Вералнова уволили 24 апреля, объяснив это невыполнением плана наполнения госбюджета. Временными руководителями ГНС и ГТС стали Михаил Титарчук и Игорь Муратов.
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