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28 апреля 2020, 16:22 4

За руководство налоговой и таможней будут судиться

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28 апреля 2020, 16:22 4
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Отбор новых глав ведомств хотят заблокировать из-за нарушений
Фото: Facebook Окружний адміністративний суд міста Києва
Отбор новых глав ведомств хотят заблокировать из-за нарушений

Недавнее решение Кабмина об увольнении руководителей Государственной налоговой и таможенной служб Сергея Верланова и Максима Нефедова стало причиной иска к правительству. Жалоба попала на рассмотрение в Окружной административный суд Киева, передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу учреждения.

Судьи отметили, что в иске озвучены претензии не к увольнению чиновников, а к отбору их преемников. Так, истец требует отменить объявление и условия отбора новых руководителей, а также временно запретить заключать контракт с новыми главами ведомств.

Кабинет Министров обвинили в нарушении требований закона, поскольку условия и форма конкурса не соответствуют формальным критериям и нарушают права потенциальных соискателей. При этом личность истца в суде раскрывать не стали.

Напомним, Максима Нефедова и Сергея Вералнова уволили 24 апреля, объяснив это невыполнением плана наполнения госбюджета. Временными руководителями ГНС и ГТС стали Михаил Титарчук и Игорь Муратов.


Кабмин политика таможня кадры власть налоги правительство
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