Кабмин отозвал представление на назначение Саакашвили
Кабинет министров Украины отозвал из парламента представление о назначении украинского и грузинского политика, бывшего руководителя Одесской области Михеила Саакашвили на пост вицепремьера по вопросам реформ в украинском правительстве.
Об этом сообщил в Facebook журналист Юрий Бутусов, передает RegioNews.
По его словам, назначение Саакашвили заблокировано и непонятно, состоится ли вообще из-за отсутствия необходимой поддержки со стороны депутатов монобольшинства.
Во фракции "Слуга народа" после долгих переговоров удалось собрать около 140-170 голосов за назначение Саакашвили из 248 депутатов, при этом в партийном чате готовность голосовать публично заявили чуть более 100 депутатов", - сообщил Бутусов.
Еще одной причиной он назвал нежелание президента Зеленского публично брать на себя ответственность за его назначение.
Для того, чтобы Саакашвили собрал 226 голосов, "Слуги" должны дать гарантированно 190-200 голосов своей фракции из 248. Возможно, что-то изменится, ведь президентом правят эмоции, но сейчас ОП дала отбой", - сообщил Бутусов.
Он добавил, что в Офисе президента обдумывают, что предложить Саакашвили взамен должности в правительстве, и среди вариантов идея его выдвижения кандидатом от "Слуги народа" на выборах мэра в Одессе.
Напомним, 22 апреля стало известно, что украинского и грузинского политика, бывшего руководителя Одесской области Михеила Саакашвили могут назначить на должность вицепремьера по вопросам реформ в украинском правительстве.
Также украинцы в соцсетях как всегда, начали шутить с этого события.
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