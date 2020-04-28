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Игорь Пилипенко Редактор info@regionews.ua
28 апреля 2020, 15:07 73

Кабмин отозвал представление на назначение Саакашвили

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28 апреля 2020, 15:07 73
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Назначение Саакашвили вице-премьером по реформам остается под вопросом
Фото: Facebook
Назначение Саакашвили вице-премьером по реформам остается под вопросом

Кабинет министров Украины отозвал из парламента представление о назначении украинского и грузинского политика, бывшего руководителя Одесской области Михеила Саакашвили на пост вицепремьера по вопросам реформ в украинском правительстве.

Об этом сообщил в Facebook журналист Юрий Бутусов, передает RegioNews.

По его словам, назначение Саакашвили заблокировано и непонятно, состоится ли вообще из-за отсутствия необходимой поддержки со стороны депутатов монобольшинства.

Во фракции "Слуга народа" после долгих переговоров удалось собрать около 140-170 голосов за назначение Саакашвили из 248 депутатов, при этом в партийном чате готовность голосовать публично заявили чуть более 100 депутатов", - сообщил Бутусов.

Еще одной причиной он назвал нежелание президента Зеленского публично брать на себя ответственность за его назначение.

Для того, чтобы Саакашвили собрал 226 голосов, "Слуги" должны дать гарантированно 190-200 голосов своей фракции из 248. Возможно, что-то изменится, ведь президентом правят эмоции, но сейчас ОП дала отбой", - сообщил Бутусов.

Он добавил, что в Офисе президента обдумывают, что предложить Саакашвили взамен должности в правительстве, и среди вариантов идея его выдвижения кандидатом от "Слуги народа" на выборах мэра в Одессе.

Напомним, 22 апреля стало известно, что украинского и грузинского политика, бывшего руководителя Одесской области Михеила Саакашвили могут назначить на должность вицепремьера по вопросам реформ в украинском правительстве.

Также украинцы в соцсетях как всегда, начали шутить с этого события.


Кабмин назначение Владимир Зеленский Офис президента Слуга народа Михаил Саакашвили
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