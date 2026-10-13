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В Киевской области отчим пытал 10-летнего мальчика
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13 октября 2026, 22:23

По делу о гибели мальчика в озере Киевской области допросили еще одну свидетеля

13 октября 2026, 22:23
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Фото: Киевская областная прокуратура
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В Киево-Святошинском районном суде идет рассмотрение дела о гибели 10-летнего мальчика в озере на территории спортивного комплекса "Olympic Village" в селе Ходосовка Киевской области. Во время очередного заседания суд допросил мать парня, который вместе с погибшим посещал футбольный лагерь

Об этом сообщила Киевская областная прокуратура, передает RegioNews .

Свидетельские показания касались пребывания детей на территории комплекса в день трагедии, организации их досуга, надзора за ними и обстоятельств, предшествовавших гибели мальчика.

Суд продолжает исследовать доказательства и допрашивать свидетелей в уголовном производстве.

Трагедия произошла 3 августа 2023, когда дети находились в футбольном лагере. По данным следствия, во время купания в озере 10-летний мальчик остался без должного наблюдения и погиб.

По версии следствия, ответственность за организацию пребывания детей и обеспечение их безопасности возлагалась на тренера. Его действия квалифицировали по ч. 3 ст. 135 Уголовного кодекса Украины — оставление в опасности, повлекшее смерть малолетнего ребенка. Обвинительный акт в отношении тренера направили в суд.

Кроме того, в рамках этого уголовного производства по подозрению по ч. 2 ст. 271 УК Украины сообщили директору частного общества, ответственному за соблюдение требований законодательства об охране труда.

23 июня 2026 года она была задержана в Черногории. В настоящее время прокуратура принимает предусмотренные законом меры для ее возвращения в Украину.

Напомним, что 23 июня по материалам прокуратуры суд в Черногории принял решение об экстрадиционном аресте бывшего директора детского лагеря "Olympic Village" , где в 2023 году погиб 10-летний мальчик.

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