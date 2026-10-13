Умер звезда "Ветеранов космических войск" "Веня" Венедчук

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Об этом сообщили в команде "Ветераны космических войск", передает RegioNews.

"Не верится, что сейчас приходится писать этот текст, но сегодня (13.10.2026) ушел из жизни Александр "Веня" Венедчук", - говорится в сообщении коллектива.

Причины смерти пока не разглашаются. О времени и месте прощания информация ожидается позже.

Напомним, что ранее Александр "Веня" Венедчук перенес кровоизлияние в мозг. После этого у него было несколько операций, реабилитация и последующее лечение. Он рассказывал, что после операций значительная часть черепного мозга состояла из сплава титана.