Старые кадры и бизнесмен с лакокрасками: кто пытается возглавить налоговую

В сети рассказали о сомнительных страницах биографии кандидатов на пост председателя ГНС

Фото: Facebook Державна податкова служба України

В сети рассказали о сомнительных страницах биографии кандидатов на пост председателя ГНС

Смена руководства Государственной налоговой службы становится все более скандальной. Кандидатов на должности не только пригласили на собеседование, пропустив этап тестирования и встречи с комиссией, но и допустили претендентов с сомнительным прошлым.

О борьбе за кресло главного налоговика сообщила Украинская правда, передает RegioNews.

Итак, список кандидатов на должности такой:

1. Василий Поезд, который работал еще в команде Виктора Януковича и тогдашнего министра доходов и сборов сборов Александра Клименко. Поезда обвиняли в давлении на бизнес в интересах власти. В 2017 году он прошел конкурс в Государственную фискальную службу, показав один из лучших результатов. При этом он сам сформировал тестовые задания, которые нужно было решить во время отбора. Несмотря на начатое расследование, Поезд возглавил департамент противодействия таможенным правонарушениям и международного взаимодействия, а дело зашло в тупик. Сейчас мужчина подал документы на должность главы налоговой службы и на должность заместителя.

2. Герман Андес, который также начал кар'карьеру еще при Януковиче и работал в налоговой службе Киева, в департаменте контроля за производством и оборотом спирта, алкогольных напитков и табачных изделий. Журналисты отмечали, что задекларированные им доходы значительно большие, чем можно позволить на зарплату госслужащего. Андес также претендует одновременно и на место председателя ГНС, и на место его заместителя.

3. Николай Катеринчук, народный депутат четвертого, пятого, шестого и седьмого созывов, который успел заработать немалое состояние за время работы в Раде и исчез с политической арены после Революции Достоинства.

4. Елизавета Рошуорова, которая не имеет предварительной політиної кар'еры. Однако женщину уже успели обвинить в сокрытии доходов, ведь в ее декларации нет информации об активах и указано, что вся ее семья не заработала ни копейки за 2018 и 2019 годы. К слову, Рошуорова первой успела подать документы для конкурса на пост главы ГНС.

5. Дмитрий Алексеенко, который успел поработать в общественных советах при Государственной фискальной службе, Фонде государственного имущества и при скандальном Министерстве доходов и сборов. Алексеенко является конечным бенефициаром трех фирм, которым посчастливилось уже 22 раза выиграть тендер на госзаказ.

6. Дмитрий Иванов, о котором известно лишь, что он никогда не работал на госслужбе и вообще занимается производством лаков и красок, а также малярными и штукатурными работами.

Напомним, руководителей налоговой и таможенной служб Сергея Верланова и Максима Нефедова уволили 24 апреля из-за невыполнения плана поступлений в бюджет. На следующий день объявили конкурс на должность председателя Государственной налоговой службы. Документы от кандидатов перестали принимать 27 апреля. Из-за непрозрачных условий конкурса в суд подали иск против Кабмина, требуя остановить отбор и назначение кандидатов.