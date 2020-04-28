В Вооруженных силах коронавирус обнаружили в 53 военных
По состоянию на 28 апреля в Вооруженных силах Украины зафиксировали 9 новых случаев заболевания коронавирусом, таким образом, общее количество выявленных случаев среди военных составляет 53 человека.
Об этом сообщает Командование медицинских сил ВСУ, передает RegioNews.
Всего в ВСУ от болезни выздоровели 18 человек, зафиксировано 2 летальных случая. На самоизоляции находится 367 человек.
Острую респираторную болезнь COVID-19 учли еще в 3-х человек. Данные военнослужащие (Львовская область - 1 человек, Тернопольская - 2 человека) находятся на самоизоляции под наблюдением медицинской службы. Симптомы заболевания отсутствуют", - говорится в сообщении.
Как сообщил главный эпидемиолог Вооруженных сил Николай Олим, рано или поздно, в Вооруженных силах будет стремительно расти количество больных.
По его словам, многие из контрактников проживают дома с семьями, и постоянно контактируют с ними.
Напомним, по состоянию на 28 апреля в Украине количество больных коронавирусом возросло до 9410 лабораторно подтвержденных случаев, за сутки заболел 401 человек.
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