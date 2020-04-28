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Игорь Пилипенко Редактор info@regionews.ua
28 апреля 2020, 12:34 20

В Киеве 78 новых случаев COVID-19, количество заболевших возросло до 1298

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28 апреля 2020, 12:34 20
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Это в два раза больше, чем было обнаружено за прошедшие сутки
Фото: КГГА
Это в два раза больше, чем было обнаружено за прошедшие сутки

По состоянию на 28 апреля в Киеве обнаружили 78 больных коронавирусом COVID-19, таким образом, общее количество подтвержденных случаев заболевания в столице составляет 1298 человек.

Об этом во время брифинга сообщил мэр Киева Виталий Кличко, передает RegioNews.

По его словам, заболели 36 женщин в возрасте от 23 до 74 лет и 36 мужчин в возрасте от 23 до 80 лет. Среди новых случаев также три девочки от 11 до 16 лет и 3 мальчика в возрасте от 7 месяцев до 17 лет.

Также заболели еще трое медиков. 22 пациента попали в больницы, остальные находятся на самоизоляции под контролем врачей.

Больше всего больных обнаружили в Днепровском районе Киева (13), следом за ним идет Дарницкий район (12 случаев) и Соломенский из 10 новыми больными.

По 8 случаев зафиксировали в Голосеевском и Печерском районах, 7 - в Оболонском, по 6 - в Святошинском и Деснянском, 5 в Подольском и 3 в Шевченковском.

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Напомним, по состоянию на 27 апреля в Украине зафиксировано 9009 случаев заболевания коронавирусом.


коронавирус Киев Виталий Кличко брифинг
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