15:07  28 апреля
Кабмин отозвал представление на назначение Саакашвили
15:01  28 апреля
В Институте рака вскрыли миллионные схемы
15:43  28 апреля
Почти половина украинцев считает свой доход недостаточным
UA | RU
UA | RU
Алёна Коханчук Редактор info@regionews.ua
28 апреля 2020, 12:31 11

Вспышка COVID-19 в Подольске: несмотря на симптомы медики продолжали работать

Читайте також
українською мовою
28 апреля 2020, 12:31 11
Читайте також українською мовою
Общее количество больных коронавирусом а Одесской области - 248 человек
Фото: pexels
Общее количество больных коронавирусом а Одесской области - 248 человек

В Одесской области за сутки количество новых случаев заражения коронавирусом снизилось, и составляет восемь новых подтвержденных случаев. Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на главу Одесской ОГА Максима Куцего.

Так, 5 новых случаев зафиксировано в Подольске. Сейчас в городе 98 пациентов имеют подтвержденный диагноз "коронавирусная инфекция".

Отметим, что по информации заместителя директора Одесского областного лабораторного центра МЗ Украины Сергея Дмитриева, часть подольских медиков, которые заразились коронавирусом, продолжали работать, несмотря на то, что у них были симптомы заболевания.

"Первый случай больных мы имеем еще 4 апреля, у медиков были симптомы ОРЗ, но они продолжали работать, контактировать с людьми и способствовать распространению инфекции", - сказал он в комментариях Думской.

При этом, по словам специалиста, в 40% заразившихся медиков симптомов заболевания нет. Дмитриев добавил, что инфицирование первых медработников состоялось еще в марте.

"Вирус прибыл с вернувшимися из-за рубежа гражданами. У них был инкубационный период, и первоначально ничего не проявилось. Потом они начали заболевать и обращаться в больницы. Подольская районная больница продолжала принимать больных, и мы увидели, что принимали больных с атипичными пневмониями еще в марте. Скорее всего, среди этих больных были случаи, которые на тот момент не идентифицировались COVID-19. Инфицирование медицинского персонала, скорее всего, произошло от этих больных. Сейчас мы проводим эпидрасследование и пытаемся найти "нулевого пациента", - отметил он.

Напомним, что 27 апреля из Турции на судне-пароме в Одессу прибыло 90 украинцев. Всех отправят на изоляцию.


коронавирус Одесса карантин Максим Куцый
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
28 апреля 2020, 08:40
В Николаеве неработающие предприниматели протестовали против арендной платы
24 апреля 2020, 12:41
Результаты тестов на коронавирус теряются, а трупы грузим сами – главврач больницы Николаева
22 апреля 2020, 16:45
Шарий, Бужанский и Дубинский координируются для распространения фейков
21 апреля 2020, 18:34
Увольнение Ермака: петиция набрала необходимое количество голосов
23 апреля 2020, 14:11
Здоровых не осталось: в Киево-Печерской лавре заболели все священники
26 апреля 2020, 17:41
Последние Популярные
Ирина Медушевская
Юрий Бутусов
Наталья Стримовская
Все блоги »
Игры закончились: зачем власть поставила волевую точку в добровольном создании ОТГ
28 апреля 2020, 16:00
PR-ассы местного разлива: как сумские политики ищут дешевой популярности
28 апреля 2020, 12:00
Все публикации »
Первый год Зе, второе пришествие Михо и полтавские гречкосеи, – НеПогода
25 апреля 2020, 15:51
Стебать-копать! Где и как пригорает у мэров и губернаторов? – НеПогода
18 апреля 2020, 11:04
Нех@й шастать! или Как заработать на карантине? – НеПогода
10 апреля 2020, 17:23
Все видео »
Андрей Веревский
Куратор Полтавской и Кировоградской областей по борьбе с COVID-19
Пинчук Виктор
Куратор Днепропетровской области по борьбе с COVID-19
Игорь Палица
Куратор Волынской области по борьбе с COVID-19
Все досье »