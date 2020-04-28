Вспышка COVID-19 в Подольске: несмотря на симптомы медики продолжали работать
В Одесской области за сутки количество новых случаев заражения коронавирусом снизилось, и составляет восемь новых подтвержденных случаев. Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на главу Одесской ОГА Максима Куцего.
Так, 5 новых случаев зафиксировано в Подольске. Сейчас в городе 98 пациентов имеют подтвержденный диагноз "коронавирусная инфекция".
Отметим, что по информации заместителя директора Одесского областного лабораторного центра МЗ Украины Сергея Дмитриева, часть подольских медиков, которые заразились коронавирусом, продолжали работать, несмотря на то, что у них были симптомы заболевания.
"Первый случай больных мы имеем еще 4 апреля, у медиков были симптомы ОРЗ, но они продолжали работать, контактировать с людьми и способствовать распространению инфекции", - сказал он в комментариях Думской.
При этом, по словам специалиста, в 40% заразившихся медиков симптомов заболевания нет. Дмитриев добавил, что инфицирование первых медработников состоялось еще в марте.
"Вирус прибыл с вернувшимися из-за рубежа гражданами. У них был инкубационный период, и первоначально ничего не проявилось. Потом они начали заболевать и обращаться в больницы. Подольская районная больница продолжала принимать больных, и мы увидели, что принимали больных с атипичными пневмониями еще в марте. Скорее всего, среди этих больных были случаи, которые на тот момент не идентифицировались COVID-19. Инфицирование медицинского персонала, скорее всего, произошло от этих больных. Сейчас мы проводим эпидрасследование и пытаемся найти "нулевого пациента", - отметил он.
Напомним, что 27 апреля из Турции на судне-пароме в Одессу прибыло 90 украинцев. Всех отправят на изоляцию.
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