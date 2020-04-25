Правительство разблокировало счета "Суспильного”

Проблема с финансированием "Суспильного” решена

Фото: tv.suspilne.media

Проблема с финансированием "Суспильного” решена

Кабинет министров Украины принял постановление, вносящее изменения в порядок использования государственных средств, предусмотренных на финансирование "Национальной общественной телерадиокомпании Украины".

Об этом сообщает "Правительственный портал", передает RegioNews.

"Документ, разработанный Министерством культуры и информационной политики Украины, позволяет НСТУ погасить в течение 2020 года на основании решения суда задолженность перед акционерным обществом "Евроньюс", в том числе уплатить исполнительный сбор и другие расходы исполнительного производства”, - говорится в сообщении.

В свою очередь, т.в.а. министра культуры и информационной политики Светлана Фоменко подчеркнула, что таким образом проблема финансирования "Суспильного" вещателя, которая тянулась несколько лет, сейчас, наконец, решена.

Напомним, что в конце февраля НСТУ заявила о блокировке счетов в связи с открытием исполнительного производства по взысканию с "Суспильного" порядка 308 млн грн в пользу акционерного общества "Евроньюс".