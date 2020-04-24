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Игорь Пилипенко Редактор info@regionews.ua
24 апреля 2020, 16:50 54

Назначение Саакашвили: грузинские власти могут отозвать посла в Украине

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24 апреля 2020, 16:50 54
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Премьер-министр Грузии Георгий Гахария заявил, что Михеил Саакашвили находится в розыске в его стране, и поэтому назначать его вице-премьером в украинском правительстве недопустимо
Фото: flickr
Премьер-министр Грузии Георгий Гахария заявил, что Михеил Саакашвили находится в розыске в его стране, и поэтому назначать его вице-премьером в украинском правительстве недопустимо

Об этом сообщает грузинский портал MCM, передает RegioNews.

"Недопустимо назначать лицо, которое находится в розыске, вице-премьер-министром - такой шаг спровоцирует ответную реакцию со стороны Грузии", - заявил Гахария.

Он добавил, что если такое решение будет принято, Грузия намерена отозвать своего посла в Украине для проведения консультаций.

"Украинский народ - братний для нас, украинское государство - наш стратегический партнер. Назначение стратегическим партнером на должность вицепремьера уже осужденного за тяжкие преступления и разыскиваемого человека для нас категорически неприемлемо. Однако, конечно, мы будем по крайней мере отзывать посла для консультаций", - заявил Гахария.

Напомним, 22 апреля стало известно, что украинского и грузинского политика, бывшего руководителя Одесской области Михеила Саакашвили могут назначить на должность вицепремьера по вопросам реформ в украинском правительстве.

Украинцы в соцсетях как всегда, начали шутить с этого события.

Также Саакашвили в случае назначения вице-премьером по реформам пообещал не конфликтовать с министром внутренних дел Арсеном Аваковым.


Михаил Саакашвили Грузия розыск Кабмин
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