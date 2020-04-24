Назначение Саакашвили: грузинские власти могут отозвать посла в Украине

Премьер-министр Грузии Георгий Гахария заявил, что Михеил Саакашвили находится в розыске в его стране, и поэтому назначать его вице-премьером в украинском правительстве недопустимо

Фото: flickr

Премьер-министр Грузии Георгий Гахария заявил, что Михеил Саакашвили находится в розыске в его стране, и поэтому назначать его вице-премьером в украинском правительстве недопустимо

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