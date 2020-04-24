Зеленский подписал закон о противодействии депутатскому спаму

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об изменениях в регламент Верховной Рады, который должен сделать невозможной подачу бесконечного количества поправок депутатами

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Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об изменениях в регламент Верховной Рады, который должен сделать невозможной подачу бесконечного количества поправок депутатами

Об этом сообщает пресс-служба президента Украины, передает RegioNews.

Верховная Рада проголосовала за законопроект о противодействии злоупотреблением правами народных депутатов Украины в ходе законодательной процедуры № 561-их во время внеочередного заседания 16 апреля.

Причиной принятия законопроекту стала подача противниками так называемого "антиколомойського" законопроекта 16 тысяч правок, что сильно затормозило его рассмотрение.

Закон вступает в силу со дня, следующего за днем ​​его опубликования.

Напомним, 24 марта в парламенте зарегистрировали правительственный законопроект о невозвращении Приватбанка бывшим владельцам.

МВФ готов увеличить размер помощи Украине со $5,5 млрд до $8 млрд, если Верховная Рада проголосует за законопроект о невозвращении Приватбанка его бывшим владельцам, или так называемый "антиколомойський закон".

Противники так называемого "антиколомойского" законопроекта подали к нему более 16 тысяч поправок, чтобы замедлить его рассмотрение.