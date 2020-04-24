Зеленский подписал закон о противодействии депутатскому спаму
Об этом сообщает пресс-служба президента Украины, передает RegioNews.
Верховная Рада проголосовала за законопроект о противодействии злоупотреблением правами народных депутатов Украины в ходе законодательной процедуры № 561-их во время внеочередного заседания 16 апреля.
Причиной принятия законопроекту стала подача противниками так называемого "антиколомойського" законопроекта 16 тысяч правок, что сильно затормозило его рассмотрение.
Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.
Напомним, 24 марта в парламенте зарегистрировали правительственный законопроект о невозвращении Приватбанка бывшим владельцам.
МВФ готов увеличить размер помощи Украине со $5,5 млрд до $8 млрд, если Верховная Рада проголосует за законопроект о невозвращении Приватбанка его бывшим владельцам, или так называемый "антиколомойський закон".
Противники так называемого "антиколомойского" законопроекта подали к нему более 16 тысяч поправок, чтобы замедлить его рассмотрение.
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