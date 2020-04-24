Кабмин разработал пошаговый план выхода из карантина
Об этом в Telegram сообщил Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает RegioNews.
По его словам, план базируется на расчетах Национальной академии наук Украины.
С 11 мая, я надеюсь, мы начнем первый этап выхода из карантина, когда мы ослабим определенные ограничения, начиная с возможности посещать парки, скверы. Дадим разрешение на работу магазинов оптовой и розничной торговли непродовольственными товарами и т.п., - сказал Шмыгаль.
Он отметил, что следующий пик роста прироста больных в Украине ожидается на период с 3 по 8 мая, а следующий этап выхода из карантина будет внедрен тогда, когда начнет снижаться уровень заболеваемости и начнут высвобождаться от больных медицинские учреждения.
Третий, четвертый и пятый этапы - это фактически завершение карантина. Кроме этого есть так называемые красный, оранжевый, желтый, зеленый уровни - это когда мы сможем разумными мерами управлять в тех точках, где возникают вспышки, - сообщил глава правительства.
Он добавил, что Украина еще довольно долго будет жить с ограничениями, и такая модель поведения должна быть воспринята и использоваться обществом в будущем.
Это так называемая "экономика неприкосновенности": социальная дистанция, средства индивидуальной защиты и, соответственно, те ограничения, в которых мы живем уже сегодня, - сказал премьер.
Напомним, 22 апреля Кабинет министров Украины продлил действие ограничительных мер в связи с распространением коронавируса до 11 мая.
Причиной продолжения карантинных мероприятий без смягчений также называли нарушения во время пасхальных служб в храмах православной церкви Московского патриархата.
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