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Игорь Пилипенко Редактор info@regionews.ua
24 апреля 2020, 21:56 29

Кабмин разработал пошаговый план выхода из карантина

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24 апреля 2020, 21:56 29
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Кабинет министров Украины разработал план действий из пяти пунктов по выходу Украины из карантина, первый пункт должен начаться 11 мая
Фото: Правительственный портал
Кабинет министров Украины разработал план действий из пяти пунктов по выходу Украины из карантина, первый пункт должен начаться 11 мая

Об этом в Telegram сообщил Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает RegioNews.

По его словам, план базируется на расчетах Национальной академии наук Украины.

С 11 мая, я надеюсь, мы начнем первый этап выхода из карантина, когда мы ослабим определенные ограничения, начиная с возможности посещать парки, скверы. Дадим разрешение на работу магазинов оптовой и розничной торговли непродовольственными товарами и т.п., - сказал Шмыгаль.

Он отметил, что следующий пик роста прироста больных в Украине ожидается на период с 3 по 8 мая, а следующий этап выхода из карантина будет внедрен тогда, когда начнет снижаться уровень заболеваемости и начнут высвобождаться от больных медицинские учреждения.

Третий, четвертый и пятый этапы - это фактически завершение карантина. Кроме этого есть так называемые красный, оранжевый, желтый, зеленый уровни - это когда мы сможем разумными мерами управлять в тех точках, где возникают вспышки, - сообщил глава правительства.

Он добавил, что Украина еще довольно долго будет жить с ограничениями, и такая модель поведения должна быть воспринята и использоваться обществом в будущем.

Это так называемая "экономика неприкосновенности": социальная дистанция, средства индивидуальной защиты и, соответственно, те ограничения, в которых мы живем уже сегодня, - сказал премьер.

Напомним, 22 апреля Кабинет министров Украины продлил действие ограничительных мер в связи с распространением коронавируса до 11 мая.

Причиной продолжения карантинных мероприятий без смягчений также называли нарушения во время пасхальных служб в храмах православной церкви Московского патриархата.


коронавирус Кабмин карантин план Денис Шмыгаль
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