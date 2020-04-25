Первый год Зе, второе пришествие Михо и полтавские гречкосеи, – НеПогода
Смотрите в новом выпуске "НеПогоды в регионах" на канале RegioNews:
Почему второе пришествие Саакашвили возвращает нас в прошлое?
Чем и за чей счет полтавские депутаты засевают электоральное поле?
А также кому из губернаторов пора приготовиться на выход?
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- 12:00 18 апреля Председатель Ровенской ОГА получил "билет на войну"
- 16:45 22 апреля Результаты тестов на коронавирус теряются, а трупы грузим сами – главврач больницы Николаева
- 12:41 24 апреля В Николаеве неработающие предприниматели протестовали против арендной платы
- 18:34 21 апреля Шарий, Бужанский и Дубинский координируются для распространения фейков
- 14:11 23 апреля Увольнение Ермака: петиция набрала необходимое количество голосов
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25 апреля 2020, 15:51
Стебать-копать! Где и как пригорает у мэров и губернаторов? – НеПогода
18 апреля 2020, 11:04
Нех@й шастать! или Как заработать на карантине? – НеПогода
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Андрей Веревский
Куратор Полтавской и Кировоградской областей по борьбе с COVID-19
Пинчук Виктор
Куратор Днепропетровской области по борьбе с COVID-19
Игорь Палица
Куратор Волынской области по борьбе с COVID-19