Первый год Зе, второе пришествие Михо и полтавские гречкосеи, – НеПогода

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Почему второе пришествие Саакашвили возвращает нас в прошлое?

Чем и за чей счет полтавские депутаты засевают электоральное поле?

А также кому из губернаторов пора приготовиться на выход?