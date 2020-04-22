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Вице-премьером по реформам может стать Саакашвили: известна дата голосования
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Игорь Пилипенко Редактор info@regionews.ua
22 апреля 2020, 14:46 63

Вице-премьером по реформам может стать Саакашвили: известна дата голосования

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22 апреля 2020, 14:46 63
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Украинского и грузинского политика, бывшего руководителя Одесской области Михеила Саакашвили могут назначить на должность вицепремьера по вопросам реформ в украинском правительстве
Фото: Facebook
Украинского и грузинского политика, бывшего руководителя Одесской области Михеила Саакашвили могут назначить на должность вицепремьера по вопросам реформ в украинском правительстве

Об этом сообщает издание "РБК-Украина" со ссылкой на заместителя председателя фракции "Слуга народа" Евгению Кравчук, передает RegioNews

По ее словам, назначение Саакашвили обсуждается в партийных чатах, а также на высшем уровне. В частности, он уже встречался с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем и президентом Владимиром Зеленским.

Она также добавила, что голосование за назначение Саакашвили на должность может состояться в пятницу, 24 апреля, но для этого его кандидатуру должно поддержать большинство фракции "Слуга народа".

Сейчас мы ведем обсуждение в партийных чатах. На заседании фракции утром в пятницу этот вопрос будет вынесен на сигнальное голосование, - сообщила она.

Издание также сообщает, что Владимир Зеленский одобрил идею о назначении Саакашвили вице-премьером.

Народный депутат от фракции "Слуга народа" Александр Качура написал в своем Telegram-канале, что перед внеочередным заседанием Верховной Рады запланирована встреча фракции "Слуга народа" с Саакашвили.

Подтверждаю. Саакашвили рассматривается кандидатом в вице-премьеры по реформам. Встреча фракции с кандидатом должна состояться перед внеочередным пленарным заседанием ВР, - написал Качура.

Саакашвили в Facebook также подтвердил, что планирует занять пост в правительстве, и он уже встречался с руководством государства.

Для меня большая честь получить от президента Зеленского предложение стать вице-премьером правительства Украины по вопросам реформ. У меня также был очень содержательный и полезный разговор с премьер-министром Шмыгалем, в течение которого мы подробно обсудили все вопросы, связанные с моей возможной работой в правительстве, - сообщил Саакашвили.

Он добавил, что поддерживал Зеленского во время выборов, и готов работать вместе с командой президента.

Напомним, 28 мая 2019 года Владимир Зеленский вернул Михаилу Саакашвили украинское гражданство, и уже на следующий день он вернулся в Украину.

25 февраля 2020 года Печерский суд Киева отказался поместить под домашний арест бывшего заместителя председателя Государственной пограничной службы, генерал Артура Пименова, который подозревается в незаконном выдворении Михаила Саакашвили из Украины в феврале 2018 года.


Кабмин Владимир Зеленский Слуга народа Михаил Саакашвили правительство
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