Вице-премьером по реформам может стать Саакашвили: известна дата голосования
Об этом сообщает издание "РБК-Украина" со ссылкой на заместителя председателя фракции "Слуга народа" Евгению Кравчук, передает RegioNews
По ее словам, назначение Саакашвили обсуждается в партийных чатах, а также на высшем уровне. В частности, он уже встречался с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем и президентом Владимиром Зеленским.
Она также добавила, что голосование за назначение Саакашвили на должность может состояться в пятницу, 24 апреля, но для этого его кандидатуру должно поддержать большинство фракции "Слуга народа".
Сейчас мы ведем обсуждение в партийных чатах. На заседании фракции утром в пятницу этот вопрос будет вынесен на сигнальное голосование, - сообщила она.
Издание также сообщает, что Владимир Зеленский одобрил идею о назначении Саакашвили вице-премьером.
Народный депутат от фракции "Слуга народа" Александр Качура написал в своем Telegram-канале, что перед внеочередным заседанием Верховной Рады запланирована встреча фракции "Слуга народа" с Саакашвили.
Подтверждаю. Саакашвили рассматривается кандидатом в вице-премьеры по реформам. Встреча фракции с кандидатом должна состояться перед внеочередным пленарным заседанием ВР, - написал Качура.
Саакашвили в Facebook также подтвердил, что планирует занять пост в правительстве, и он уже встречался с руководством государства.
Для меня большая честь получить от президента Зеленского предложение стать вице-премьером правительства Украины по вопросам реформ. У меня также был очень содержательный и полезный разговор с премьер-министром Шмыгалем, в течение которого мы подробно обсудили все вопросы, связанные с моей возможной работой в правительстве, - сообщил Саакашвили.
Он добавил, что поддерживал Зеленского во время выборов, и готов работать вместе с командой президента.
Напомним, 28 мая 2019 года Владимир Зеленский вернул Михаилу Саакашвили украинское гражданство, и уже на следующий день он вернулся в Украину.
25 февраля 2020 года Печерский суд Киева отказался поместить под домашний арест бывшего заместителя председателя Государственной пограничной службы, генерал Артура Пименова, который подозревается в незаконном выдворении Михаила Саакашвили из Украины в феврале 2018 года.
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