Саакашвили пообещал не конфликтовать с Аваковым

Бывший президент Грузии и руководитель Одесской ОГА Михеил Саакашвили в случае назначения вице-премьером по реформам не собирается конфликтовать с министром внутренних дел Арсеном Аваковым

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Бывший президент Грузии и руководитель Одесской ОГА Михеил Саакашвили в случае назначения вице-премьером по реформам не собирается конфликтовать с министром внутренних дел Арсеном Аваковым

Об этом он заявил в интервью журналу "НВ", передает RegioNews. Министр МВД - это номенклатура президента. Вице-премьер по реформам не пересекается с министром МВД в своей работе. Это совершенно разные направления. Да и сейчас очень сложная ситуация, конфликты могут только ее ухудшить, - сказал Саакашвили. Он добавил, что по его мнению, для таких конфликтов "не время", и он собирается работать, а не конфликтовать. Сейчас, когда на Украину надвигается что-то неладное, и мы не знаем, с какими последствиями страна выйдет после коронавируса, для конфликтов точно не время, - отметил политик. Также Саакашвили заявил, что планирует заниматься развитием среднего класса и способствовать быстрому росту экономики. Напомним, 22 апреля стало известно, что украинского и грузинского политика, бывшего руководителя Одесской области Михеила Саакашвили могут назначить на должность вицепремьера по вопросам реформ в украинском правительстве. Также украинцы в соцсетях как всегда, начали шутить с этого события.

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