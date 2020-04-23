Саакашвили пообещал не конфликтовать с Аваковым
Об этом он заявил в интервью журналу "НВ", передает RegioNews.
Министр МВД - это номенклатура президента. Вице-премьер по реформам не пересекается с министром МВД в своей работе. Это совершенно разные направления. Да и сейчас очень сложная ситуация, конфликты могут только ее ухудшить, - сказал Саакашвили.
Он добавил, что по его мнению, для таких конфликтов "не время", и он собирается работать, а не конфликтовать.
Сейчас, когда на Украину надвигается что-то неладное, и мы не знаем, с какими последствиями страна выйдет после коронавируса, для конфликтов точно не время, - отметил политик.
Также Саакашвили заявил, что планирует заниматься развитием среднего класса и способствовать быстрому росту экономики.
Напомним, 22 апреля стало известно, что украинского и грузинского политика, бывшего руководителя Одесской области Михеила Саакашвили могут назначить на должность вицепремьера по вопросам реформ в украинском правительстве.
Также украинцы в соцсетях как всегда, начали шутить с этого события.
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