Зеленский мне поручил заниматься переговорами с МВФ - Саакашвили

Президент Владимир Зеленский хочет, чтобы Саакашвили стал вице-премьером и занимался переговорами с Международным валютным фондом

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Президент Владимир Зеленский хочет, чтобы Саакашвили стал вице-премьером и занимался переговорами с Международным валютным фондом

Об этом бывший президент Грузии и ексглава Одесской ОГА Міхеіл Саакашвили рассказал Громадскому после встречи с депутатами от фракции "Слуга народа", передает RegioNews.

"Поручение и желание президента было такое, чтобы я занимался переговорами с Международным валютным фондом", — сказал он.

"Страна стоит перед большими вызовами и надо помочь президенту и этому парламенту встретить огромную кризис, который надвигается на страну, достойно и с наименьшими потерями. Для этого необходимо действовать быстро. Есть правительственная программа и я готов после утверждения (вице-премьером – ред) представить целый пакет дополнительных законов, чтобы облегчить жизнь малому и среднему бизнесу. Убрать бюрократию и дармоедов, которые просто добивают украинский бизнес... Я готов это делать", — отметил Саакашвили.

"Так же готов начать заниматься переговорами с Международным валютным фондом. Украине нужно значительно больше денег, чем они предлагают. Сначала мы должны получить эти деньги, а потом их правильно потратить на помощь людям и на стимулирование экономики и бизнеса", — подчеркнул он.

Напомним, 22 апреля стало известно, что украинского и грузинского политика, екскерівника Одесской области Міхеіла Саакашвили могут назначить на пост вицепремьера по вопросам реформ в украинском правительстве.

Также украинцы в соцсетях как всегда, начали шутить с этого события.

Бывший президент Грузии и руководитель Одесской ОГА Міхеіл Саакашвили в случае назначения Вице-прем'иером из реформ не собирается конфликтовать с министром внутренних дел Арсеном Аваковым.