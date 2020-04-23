Россия хочет передать "гумконвой" для больных в Лавре

Российская Федерация заявила о намерении привезти гуманитарную помощь для Киево-Печерской лавры, которую закрыли на карантин из-за масштабной вспышки коронавируса

Фото: lavra.ua

Российская Федерация заявила о намерении привезти гуманитарную помощь для Киево-Печерской лавры, которую закрыли на карантин из-за масштабной вспышки коронавируса

Об этом сообщает "ВВС News Украина" со ссылкой на уполномоченного по правам человека в Украине Людмилу Денисову, передает RegioNews.

Отмечается, что с инициативой доставить груз для "верующих" выступила уполномоченный по правам человека РФ Татьяна Москалькова.

Она обратилась напрямую к Денисовой, поскольку министерство социальной политики Украины проигнорировало его просьбу.

Я получила обращение Татьяны Москальковой. Но это вопрос к министерству социальной политики, - сказала Денисова.

По ее словам, только министерство социальной политики может решать вопросы оформления и ввоза груза.

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19 марта Киево-Печерская лавра, где проводит богослужения УПЦ МП призвала игнорировать карантин из-за угрозы распространения коронавируса. Священники просили верующих приходить в храмы и причащаться.

Также сообщалось о смерти трех монахов Киево-Печерской лавры. 12 апреля Киево-Печерская лавра попросила о помощи в поставке материалов для лечения больных коронавирусом.

13 апреля в Киево-Печерской Лавре обнаружили 90 случаев коронавируса, согласно решению комиссии по чрезвычайным ситуациям, ее закрыли на карантин.

18 апреля высшее руководство УПЦ МП - митрополитов Онуфрия и Антония тайно госпитализировали с диагнозом COVID-19.