От коронавируса скончался уже третий монах Киево-Печерской лавры
Украинская православная церковь Московского патриархата сообщила о смерти от коронавирус чернеца Киево-Печерской лавры Никодима, передает RegioNews.
"Преставился насельник Лавры монах Никодим, который недавно поступил из Свято-Духова скита Почаевской лавры. Просим всех помолиться за упокой его души ",- сообщила УПЦ МП в Facebook, передает RegioNews.
в то же Время УПЦ МП заявила о выздоровлении от коронавірусної болезни шестерых монахов и послушников, они уже вернулись к Киево-Печерской лавры.
Их поселили в специальном корпусе, который подготовили службы эпиднадзора, за их здоровьем будут наблюдать врачи.
Как сообщалось ранее, в общежитии Киевской духовной академии и семинарии заболевания COVID-19 обнаружили в трех преподавателей и 16 студентов.
В понедельник, 13 апреля от коронавирус COVID-19 умер монах из Почаевской лавры Тернопольской области, который больше недели находился в больнице.
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