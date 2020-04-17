От коронавируса скончался уже третий монах Киево-Печерской лавры

Украинская православная церковь Московского патриархата сообщила о смерти от коронавируса чернеца Киево-Печерской лавры Никодима

Украинская православная церковь Московского патриархата сообщила о смерти от коронавируса чернеца Киево-Печерской лавры Никодима

Украинская православная церковь Московского патриархата сообщила о смерти от коронавирус чернеца Киево-Печерской лавры Никодима, передает RegioNews.

"Преставился насельник Лавры монах Никодим, который недавно поступил из Свято-Духова скита Почаевской лавры. Просим всех помолиться за упокой его души ",- сообщила УПЦ МП в Facebook, передает RegioNews.

в то же Время УПЦ МП заявила о выздоровлении от коронавірусної болезни шестерых монахов и послушников, они уже вернулись к Киево-Печерской лавры.

Их поселили в специальном корпусе, который подготовили службы эпиднадзора, за их здоровьем будут наблюдать врачи.

Как сообщалось ранее, в общежитии Киевской духовной академии и семинарии заболевания COVID-19 обнаружили в трех преподавателей и 16 студентов.

В понедельник, 13 апреля от коронавирус COVID-19 умер монах из Почаевской лавры Тернопольской области, который больше недели находился в больнице.

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