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23 апреля 2020, 21:17 7

В Киеве ожидают пик заболеваемости коронавирусом в начале мая

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23 апреля 2020, 21:17 7
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В столице ожидают пик больных коронавируса COVID-19 в первых числах мая, так как многие киевляне не соблюдались карантина во время праздников
Фото: flickr
В столице ожидают пик больных коронавируса COVID-19 в первых числах мая, так как многие киевляне не соблюдались карантина во время праздников

Об этом сообщает пресс-служба городского головы Виталия Кличко, передает RegioNews.

По его словам, такие расчеты базируются на основе динамики заболеваемости и прогнозов вирусологов.

Период в начале мая обусловлен тем, что люди много контактировали во время праздников - Вербного воскресенья, Пасхи. И сегодня мы делаем все возможное, чтобы сдержать стремительное распространение вируса, - сообщил Кличко.

Он отметил, что сейчас в Киеве зарегистрировано 1059 больных коронавирусом, в том числе более сотни медицинских работников.

Кличко добавил, что в больницах находится 209 больных COVID-19, а при необходимости власти готовы обеспечить до 7000 мест для новых пациентов.

По информации директора департамента здравоохранения Киева Валентины Гинзбург, в тяжелом состоянии находятся 29 пациентов, также в столице госпитализированы 5 детей.

Она уточнила, что за минувшие сутки с диагнозом "пневмония" были госпитализированы 40 киевлян, таких пациентов обязательно тестируют на COVID-19.

Гинзбург добавила, что с начала эпидемии коронавирусом заразились 104 медицинских работника, 16 из них находятся в больницах на стационарном лечении.

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Напомним, по состоянию на 23 апреля в Киеве зафиксировано 1059 подтвержденных случаев заболевания COVID-19, за сутки обнаружили 70 больных.

23 апреля в Украине 7170 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 187 летальных, 504 пациенты выздоровели.


коронавирус Киев карантин медицина Виталий Кличко
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