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В Киево-Печерской Лавре обнаружили 90 случаев коронавируса, ее закрывают на карантин
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Игорь Пилипенко
Редактор
13 апреля 2020, 12:32 41

В Киево-Печерской Лавре обнаружили 90 случаев коронавируса, ее закрывают на карантин

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13 апреля 2020, 12:32 41
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Согласно решению комиссии по чрезвычайным ситуациям, Киево-Печерскую Лавру закрыли на карантин, а полиция будет контролировать соблюдение этого решения
Фото: flickr
Согласно решению комиссии по чрезвычайным ситуациям, Киево-Печерскую Лавру закрыли на карантин, а полиция будет контролировать соблюдение этого решения

Об этом в Telegram сообщил мэр Киева Виталий Кличко, передает RegioNews.

По его словам, за прошедшие сутки в Лавре обнаружили 63 случая заболевания коронавирусом, общее количество больных монахов достигло 90 подтвержденных случаев.

Кличко добавил, что 13 апреля власти города направит в Киево-Печерскую лавру мобильные рентгены и бригаду медиков для забора образцов для ПЦР-тестирования.

По его словам, такие меры должны помочь установить реальную картину об очаге заболевания.

Напомним, 19 марта Киево-Печерская лавра, где проводит богослужения УПЦ МП призвала игнорировать карантин из-за угрозы распространения коронавируса. Священники просят верующих приходить в храмы и причащаться.


коронавирус карантин Виталий Кличко Киево-Печерская лавра
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