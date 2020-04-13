В Киево-Печерской Лавре обнаружили 90 случаев коронавируса, ее закрывают на карантин
Согласно решению комиссии по чрезвычайным ситуациям, Киево-Печерскую Лавру закрыли на карантин, а полиция будет контролировать соблюдение этого решения
Согласно решению комиссии по чрезвычайным ситуациям, Киево-Печерскую Лавру закрыли на карантин, а полиция будет контролировать соблюдение этого решения
Об этом в Telegram сообщил мэр Киева Виталий Кличко, передает RegioNews.
По его словам, за прошедшие сутки в Лавре обнаружили 63 случая заболевания коронавирусом, общее количество больных монахов достигло 90 подтвержденных случаев.
Кличко добавил, что 13 апреля власти города направит в Киево-Печерскую лавру мобильные рентгены и бригаду медиков для забора образцов для ПЦР-тестирования.
По его словам, такие меры должны помочь установить реальную картину об очаге заболевания.
Напомним, 19 марта Киево-Печерская лавра, где проводит богослужения УПЦ МП призвала игнорировать карантин из-за угрозы распространения коронавируса. Священники просят верующих приходить в храмы и причащаться.
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