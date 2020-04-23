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Александра Василенко журналист info@regionews.ua
23 апреля 2020, 17:52

В ВСУ - новые случаи инфицирования коронавирусом

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23 апреля 2020, 17:52
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23 апреля стало известно о трех новых COVID-положительных военных в украинской армии
Фото с Facebook-страницы
23 апреля стало известно о трех новых COVID-положительных военных в украинской армии

Об этом сообщают RegioNews со ссылкой на командование Медицинских сил Вооруженных сил Украины.

Один военный сейчас получает необходимое лечение дома, во Львовской области под наблюдением сотрудников медицинской службы. Второго госпитализировали в Черновицкий военный госпиталь. Третий военный лечится стационарно в ВМКЦ Северного региона.

На изоляции – 341 человек. В ближайшие трое суток режим самоизоляции закончится у 80 военных.

За все время эпидемии коронавируса в Украине 6 военных ВСУ выздоровели, двое - умерли.

Как писали RegioNews ранее, украинские военные, которые имеют подозрение на коронавирус. проходят 14-дневную обсервацию в Центре медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения Министерства обороны "Трускавецкий”.


коронавирус сводка ВСУ
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