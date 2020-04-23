В ВСУ - новые случаи инфицирования коронавирусом
23 апреля стало известно о трех новых COVID-положительных военных в украинской армии
23 апреля стало известно о трех новых COVID-положительных военных в украинской армии
Об этом сообщают RegioNews со ссылкой на командование Медицинских сил Вооруженных сил Украины.
Один военный сейчас получает необходимое лечение дома, во Львовской области под наблюдением сотрудников медицинской службы. Второго госпитализировали в Черновицкий военный госпиталь. Третий военный лечится стационарно в ВМКЦ Северного региона.
На изоляции – 341 человек. В ближайшие трое суток режим самоизоляции закончится у 80 военных.
За все время эпидемии коронавируса в Украине 6 военных ВСУ выздоровели, двое - умерли.
Как писали RegioNews ранее, украинские военные, которые имеют подозрение на коронавирус. проходят 14-дневную обсервацию в Центре медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения Министерства обороны "Трускавецкий”.
Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
23 апреля 2020, 16:44Показали, как военные ВСУ проходят обсервацию
22 апреля 2020, 16:29Зеленский: украинские ученые будут работать над созданием лекарства от коронавируса
22 апреля 2020, 15:47
Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
23 апреля 2020, 16:44Как противостоят коронавирусу в регионах: хроника (обновляется)
17 апреля 2020, 14:18Председатель Ровенской ОГА получил "билет на войну"
18 апреля 2020, 12:00В Житомирской области крестьяне сожгли несколько деревень, когда жгли мусор на кладбище
17 апреля 2020, 14:38Шарий, Бужанский и Дубинский координируются для распространения фейков
21 апреля 2020, 18:34Результаты тестов на коронавирус теряются, а трупы грузим сами – главврач больницы Николаева
22 апреля 2020, 16:45
- 18:58 23 апреля Ограбление на миллион: правоохранители задержали злоумышленников (фото)
- 18:53 23 апреля На Донбассе зафиксировано 10 обстрелов, двое военных ранены
- 18:45 23 апреля В Хмельницкой области разоблачили банду, поставлявшую наркотики в колонию
- 18:06 23 апреля На Буковине предупредили контрабанду оружия в страны Европы
- 18:05 23 апреля МВД сняло с розыска пророссийского блогера-пропагандиста Шария
- 17:52 23 апреля В ВСУ - новые случаи инфицирования коронавирусом
- 16:44 23 апреля Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
- 14:18 17 апреля Как противостоят коронавирусу в регионах: хроника (обновляется)
- 12:00 18 апреля Председатель Ровенской ОГА получил "билет на войну"
- 14:38 17 апреля В Житомирской области крестьяне сожгли несколько деревень, когда жгли мусор на кладбище
- 18:34 21 апреля Шарий, Бужанский и Дубинский координируются для распространения фейков
- 16:45 22 апреля Результаты тестов на коронавирус теряются, а трупы грузим сами – главврач больницы Николаева
Все блоги »
Жена-миллионерша и российский шпион: что известно о новоназначенном главе Закарпатской ОГА Алексее Петрове
23 апреля 2020, 15:00
Семейный бизнес Андреевых: кто контролирует автовокзалы Закарпатской области
23 апреля 2020, 12:00
Стебать-копать! Где и как пригорает у мэров и губернаторов? – НеПогода
18 апреля 2020, 11:04
Нех@й шастать! или Как заработать на карантине? – НеПогода
10 апреля 2020, 17:23
Когда закончится карантин, и кого Филатов зароет в могилы? – НеПогода
03 апреля 2020, 20:45
Андрей Веревский
Куратор Полтавской и Кировоградской областей по борьбе с COVID-19
Пинчук Виктор
Куратор Днепропетровской области по борьбе с COVID-19
Игорь Палица
Куратор Волынской области по борьбе с COVID-19