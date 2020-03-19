Киево-Печерская лавра игнорирует карантин
Видеообращение к верующим опубликовали на youtube-канале Киево-Печерской лавры, пишет RegioNews.
Не смотрите старшее поколение или молодое, все спешите в храм, обнимите друг друга, - призвал представитель лавры.
Священник утверждает, что "страшна не эпидемия вируса, а грех, который губит душу", и говорит, что не следует бояться, так как "дальше будет хуже, если мы не покаемся".
Кроме того, верующим рекомендуется приходить в храм, причащаться и причащать детей. Священник уверяет, что в борьбе с коронавирусом поможет молитва.
Такие призывы противоречат ограничениям на проведение массовых мероприятий, в которых принимает участие более 10 человек. Это касается и религиозных мероприятий и сборов в храмах.
Вселенский патриарх Варфоломей приказал церквям прекратить проводить службы и таинства до конца марта для борьбы с распространением коронавируса.
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