Киево-Печерская лавра игнорирует карантин

Киево-Печерская лавра, где проводит богослужения УПЦ МП призвала игнорировать карантин из-за угрозы распространения коронавируса. Священники просят верующих приходить в храмы и причащаться

Фото: УПЦ

Киево-Печерская лавра, где проводит богослужения УПЦ МП призвала игнорировать карантин из-за угрозы распространения коронавируса. Священники просят верующих приходить в храмы и причащаться

Видеообращение к верующим опубликовали на youtube-канале Киево-Печерской лавры, пишет RegioNews.

Не смотрите старшее поколение или молодое, все спешите в храм, обнимите друг друга, - призвал представитель лавры.

Священник утверждает, что "страшна не эпидемия вируса, а грех, который губит душу", и говорит, что не следует бояться, так как "дальше будет хуже, если мы не покаемся".

Кроме того, верующим рекомендуется приходить в храм, причащаться и причащать детей. Священник уверяет, что в борьбе с коронавирусом поможет молитва.

Такие призывы противоречат ограничениям на проведение массовых мероприятий, в которых принимает участие более 10 человек. Это касается и религиозных мероприятий и сборов в храмах.

Вселенский патриарх Варфоломей приказал церквям прекратить проводить службы и таинства до конца марта для борьбы с распространением коронавируса.