В Луганской области пациенты преодолели коронавирус: подробности

В Луганской области трое больных COVID-19 по состоянию на 23 апреля преодолели недуг

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В Луганской области трое больных COVID-19 по состоянию на 23 апреля преодолели недуг

Об этом сообщают RegioNews со ссылкой на ГУ "Луганский областной лабораторный центр МЗ Украины".

Лабораторно в области подтверждено 27 случаев инфицирования коронавирусом. Больше всего больных в возрастной категории ид 30 до 49 лет. Таких пациентов 11 из общего количества.

На стационарном лечении находятся 11 человек, лечатся амбулаторно 13 человек. Еще 122 жителей региона проверяют на заражение коронавирусом методом ПЦР-тестирования.

На сегодня в Луганской области преодолеть COVID-19 удалось трем пациентам. Летальных случаев не зафиксировано.

Между тем на оккупированной российскими войсками территории Луганской области зафиксировали первую смерть от коронавируса. Речь идет о 74-летнем мужчине. "Министр здравоохранения ЛНР" Наталья Пащенко заявила, что пожилой мужчина умер от сопутствующего заболевания, хотя и был носителем "китайского" вируса. К аппарату ИВЛ его подключали. На 22 апреля в самопровозглашенной "ЛНР" зафиксировали 48 случаев заражения COVID19.

Напомним, что по состоянию на 9:00 23 апреля в Украине 7170 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 187 летальных, 504 пациенты выздоровели. За сутки зафиксировано 578 новых случаев.

Как писали RegioNews раньше, военные медики в Луганской области получили хлопчатобумажные медицинские повязки, антисептики и раствор для дезинфекции поверхностей.