Главные обещания Зеленского: заявления и реальность

Комитет избирателей украины проанализировал выполнение "стадионных обещаний" Зеленского, озвученных во время дебатов с Петром Порошенко 19 апреля 2019 года

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Комитет избирателей украины проанализировал выполнение "стадионных обещаний" Зеленского, озвученных во время дебатов с Петром Порошенко 19 апреля 2019 года

Об этом сообщает RegioNews, со ссылкой на Всеукраинскую общественную организацию "Комитет избирателей Украины"

Во внимание были взяты наиболее резонансные заявления Вололимира Зеленского.

"За почти год работы Зеленский не выполнил ключевые обещания, озвученные им во время дебатов на Олимпийском”, - прокомментировал председатель КИУ Алексей Кошель.

Также он отметил, что многие из тех вещей, в которых Зеленский обвинял Порошенко, сейчас можно применить и в отношении действующего президента: почему не остановлена война, почему Украина бедное государство, почему коррупционеры не в тюрьмах, почему воруют в окружении президента, почему на государственных должностях родственники и друзья и почему власть преследует патриотов и волонтеров.