Главные обещания Зеленского: заявления и реальность
Об этом сообщает RegioNews, со ссылкой на Всеукраинскую общественную организацию "Комитет избирателей Украины"
Во внимание были взяты наиболее резонансные заявления Вололимира Зеленского.
"За почти год работы Зеленский не выполнил ключевые обещания, озвученные им во время дебатов на Олимпийском”, - прокомментировал председатель КИУ Алексей Кошель.
Также он отметил, что многие из тех вещей, в которых Зеленский обвинял Порошенко, сейчас можно применить и в отношении действующего президента: почему не остановлена война, почему Украина бедное государство, почему коррупционеры не в тюрьмах, почему воруют в окружении президента, почему на государственных должностях родственники и друзья и почему власть преследует патриотов и волонтеров.
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Добровольцы и патриоты. В Зеленского неоднократно возникали публичные конфликты с добровольцами и участниками войны на Донбассе. Ряд волонтерских организаций обвинили президента в попытке дискредитировать волонтерское движение и участников войны.
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Экономика. За время работы Зеленского базовые экономические показатели не улучшились, а некоторые из них ухудшились. Одной из причин неудовлетворительных экономических результатов стала отставка правительства Алексея Гончарука.
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Медицина. По данным Фонда "Деминициатив" и Центра Разумкова лишь 9% граждан считают, что новая власть начала успешно осуществлять реформу здравоохранения. При этом, начиная с августа 2019 года, когда было сформировано правительство Гончарука, в Украине сменилось три министра здравоохранения.
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Дороги. В сфере строительства дорог новая власть продолжила использовать инструменты, введенные ранее. С 1 марта в Украине стартовала программа "Большая стройка", что предусматривает капитальный ремонт и строительство дорог по всей стране. Однако качественно оценить результаты этой программы пока невозможно.
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Снятие неприкосновенности с депутатов. 3 сентября 2019 г. народные депутаты приняли закон о снятии депутатской неприкосновенности. Однако процедура привлечения депутатов к ответственности остается избыточным осложненной и отличается от процедуры для обычных граждан.
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Закон об импичменте. Закон об отзыве депутата. 10 сентября 2019 г. был принят закон, который регулирует процедуру импичмента президента. Закона об отзыве депутата принято не было.
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Люстрация. 21 мая Зеленский назначил главой Администрации Президента Андрея Богдана, который ранее работал на должности уполномоченного по вопросам антикоррупционной политики в правительстве Николая Азарова, а, следовательно, попадал под действие закона об очищении власти.
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Коррупция. Зеленскому не удалось избежать коррупционных скандалов, связанных с его окружением. Так, народный депутат от "Слуги Народа" Гео Лерос опубликовал видео и передал другие материалы в НАБУ, в которых обвинил главу Офиса Президента Андрея Ермака и его брата в коррупции и торговле государственными должностями. Несмотря на значительный общественный резонанс, Зеленский публично не отреагировал на это дело.
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Олигархи. В первый год президента Зеленского громких коррупционных посадок не произошло. Новой власти не удалось доказать причастность топ чиновников к коррупционным действиям. Отсутствие прогресса в этих вопросах стала одной из причин отставки Генпрокурора Руслана Рябошапки. Относительно Олега Гладковского, то в октябре 2019 г. его было задержано и сообщено подозрение в злоупотреблении служебным положением. Суд арестовал чиновника, однако после уплаты залога судебной Гладковский вышел из-под ареста.
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Война на Донбассе. Вопрос окончания войны стало одним из приоритетов работы Зеленского. В декабре 2019 г. в Париже прошла встреча Нормандской четверки, на отдельных участках было разведено войска (в районе Золотого), проведено несколько обменов пленными. Однако боевые действия продолжаются: только с начала 2020 г. в результате обстрелов погибли 45 военных. При этом только 12% граждан считают успешными действия власти в вопросе решения конфликта на Донбассе (опрос КМИС, 27-30 марта 2020 г.).
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