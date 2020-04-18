Владимир Зеленский подписал изменения в государственный бюджет
Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента Украины, передает RegioNews.
За этот закон Верховная Рада в ходе внеочередного заседании проголосовала 13 апреля 2020.
Изменения в государственный бюджет на текущий год внесены с целью оптимизации расходов в соответствии с внешними и внутренними вызовами, которые связанные с эпидемией коронавируса и мировым экономическим кризисом, - говорится в сообщении.
Отмечается, что в составе бюджета будет создан Фонд борьбы с коронавирусом в размере 64,7 млрд грн, средства пойдут на первоочередные и приоритетные направления противодействия распространению COVID-19.
Кроме этого, в государственном бюджете дополнительно предусмотрено 15,8 млрд грн для доплат к зарплате медработникам, которые противостоят эпидемии. В общем расходы Министерства здравоохранения увеличиваются на 16,4 млрд грн грн, - добавили в Офисе президента.
В новой редакции бюджета расходы Министерства социальной политики увеличиваются на 19,5 млрд грн, в частности 10,6 млрд грн выделили на одноразовые доплаты к пенсиям.
Ранее сообщалось, что Верховная Рада Украины внесла изменения в государственный бюджет и создала Фонд по борьбе с коронавирусом в размере 64,7 миллиарда гривен.
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