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Игорь Пилипенко Редактор info@regionews.ua
18 апреля 2020, 17:24 20

Владимир Зеленский подписал изменения в государственный бюджет

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18 апреля 2020, 17:24 20
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Президент Украины Владимир Зеленский в субботу, 18 апреля подписал Закон № 553-их, который вносит изменения в Закон о госбюджете Украины на 2020 год
Фото: Офис президента
Президент Украины Владимир Зеленский в субботу, 18 апреля подписал Закон № 553-их, который вносит изменения в Закон о госбюджете Украины на 2020 год

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента Украины, передает RegioNews.

За этот закон Верховная Рада в ходе внеочередного заседании проголосовала 13 апреля 2020.

Изменения в государственный бюджет на текущий год внесены с целью оптимизации расходов в соответствии с внешними и внутренними вызовами, которые связанные с эпидемией коронавируса и мировым экономическим кризисом, - говорится в сообщении.

Отмечается, что в составе бюджета будет создан Фонд борьбы с коронавирусом в размере 64,7 млрд грн, средства пойдут на первоочередные и приоритетные направления противодействия распространению COVID-19.

Кроме этого, в государственном бюджете дополнительно предусмотрено 15,8 млрд грн для доплат к зарплате медработникам, которые противостоят эпидемии. В общем расходы Министерства здравоохранения увеличиваются на 16,4 млрд грн грн, - добавили в Офисе президента.

В новой редакции бюджета расходы Министерства социальной политики увеличиваются на 19,5 млрд грн, в частности 10,6 млрд грн выделили на одноразовые доплаты к пенсиям.

Ранее сообщалось, что Верховная Рада Украины внесла изменения в государственный бюджет и создала Фонд по борьбе с коронавирусом в размере 64,7 миллиарда гривен.


Владимир Зеленский фонд бюджет Верховная Рада
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