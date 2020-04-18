Коронавирус в Украине: зафиксировано 5106 случаев заболевания

Согласно данным Центра общественного здоровья, 18 апреля в Украине лабораторно подтвердили 444 новых случая коронавируса COVID-19, общее количество больных составляет 5106 человек

Фото: flickr

Согласно данным Центра общественного здоровья, 18 апреля в Украине лабораторно подтвердили 444 новых случая коронавируса COVID-19, общее количество больных составляет 5106 человек

Об этом сообщает Telegram канал Министерства здравоохранения Коронавирус_инфо, передает RegioNews.

За минувшие сутки зафиксировано 12 новых случаев среди детей и 99 - среди медицинских работников.

Госпитализированы в учреждения здравоохранения 124 человека. За сутки выписаны 29 человек (из них 1 ребенок и 4 медицинские работники), умерло 8 человек.

Всего с начала эпидемии в Украине 133 пациентов умерли, 275 человек вылечились.

За все время пандемии в Украине коронавирусом заболели 333 ребенка и 978 медиков.

За прошедшие сутки в Украине было сделано 5152 ПЦР-теста. Поступило 1189 сообщений о подозрении на COVID-19.

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

Винницкая область - 319 случаев;

Волынская область - 134 случая;

Днепропетровская область - 104 случая;

Донецкая область - 14 случаев;

Житомирская область - 197 случаев;

Закарпатская область - 166 случаев;

Запорожская область - 127 случаев;

Ивано-Франковская область - 462 случая;

Кировоградская область - 234 случая;

г. Киев - 770 случаев;

Киевская область - 280 случаев;

Львовская область - 221 случай;

Луганская область - 9 случаев;

Николаевская область - 31 случай;

Одесская область - 106 случаев;

Полтавская область - 49 случаев;

Ровенская область - 283 случая;

Сумская область - 82 случая;

Тернопольская область - 366 случаев;

Харьковская область - 62 случая;

Херсонская область - 56 случаев;

Хмельницкая область - 41 случай;

Черновицкая область - 840 случаев;

Черкасская область - 141 случай;

Черниговская область - 12 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий Крыма и ОРДЛО отсутствуют.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями.

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За прошедшие сутки, 17 апреля в Украине было зафиксировано 4662 случая коронавируса COVID-19, в течение суток обнаружили 501 новый случай заболевания.