Коронавирус в Украине: зафиксировано 5106 случаев заболевания
Об этом сообщает Telegram канал Министерства здравоохранения Коронавирус_инфо, передает RegioNews.
За минувшие сутки зафиксировано 12 новых случаев среди детей и 99 - среди медицинских работников.
Госпитализированы в учреждения здравоохранения 124 человека. За сутки выписаны 29 человек (из них 1 ребенок и 4 медицинские работники), умерло 8 человек.
Всего с начала эпидемии в Украине 133 пациентов умерли, 275 человек вылечились.
За все время пандемии в Украине коронавирусом заболели 333 ребенка и 978 медиков.
За прошедшие сутки в Украине было сделано 5152 ПЦР-теста. Поступило 1189 сообщений о подозрении на COVID-19.
Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:
Винницкая область - 319 случаев;
Волынская область - 134 случая;
Днепропетровская область - 104 случая;
Донецкая область - 14 случаев;
Житомирская область - 197 случаев;
Закарпатская область - 166 случаев;
Запорожская область - 127 случаев;
Ивано-Франковская область - 462 случая;
Кировоградская область - 234 случая;
г. Киев - 770 случаев;
Киевская область - 280 случаев;
Львовская область - 221 случай;
Луганская область - 9 случаев;
Николаевская область - 31 случай;
Одесская область - 106 случаев;
Полтавская область - 49 случаев;
Ровенская область - 283 случая;
Сумская область - 82 случая;
Тернопольская область - 366 случаев;
Харьковская область - 62 случая;
Херсонская область - 56 случаев;
Хмельницкая область - 41 случай;
Черновицкая область - 840 случаев;
Черкасская область - 141 случай;
Черниговская область - 12 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий Крыма и ОРДЛО отсутствуют.
Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями.
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За прошедшие сутки, 17 апреля в Украине было зафиксировано 4662 случая коронавируса COVID-19, в течение суток обнаружили 501 новый случай заболевания.
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