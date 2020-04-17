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Валерия Ясницкая журналист info@regionews.ua
17 апреля 2020, 16:22 6

В Полтаве изъяли контрабандные сигареты на более чем три миллиона гривен

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17 апреля 2020, 16:22 6
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Сотрудники СБУ разоблачили и блокировали в Полтаве реализацию контрабандных и контрафактных сигарет, изъяв товар на три миллиона гривен
Сотрудники СБУ разоблачили и блокировали в Полтаве реализацию контрабандных и контрафактных сигарет, изъяв товар на три миллиона гривен

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на сайт СБУ.

По данным следствия, несколько полтавчан организовали незаконную схему реализации подакцизных табачных изделий. Сигареты злоумышленники получали из других областей Украины и из заграницы. Хранили их в разных арендованных складских помещениях города. Сбывали "товар" мелкооптовыми партиями через разветвленную сеть дилеров на Полтавщине.

В ходе проведения обысков по местам хранения продукции правоохранители изъяли папиросы с признаками контрафакта известных торговых марок. Производители фальсификата указывали на пачках легальные фабрики из Украины и нескольких стран мира.

Всего изъято 162 тысячи пачек сигарет, общей стоимостью более чем 3 миллиона гривен.

Табачные изделия изъяты, как вещественные доказательства для проведения товароведческой экспертизы.

По результатам расследования будет принято решение относительно сообщения о подозрении фигурантам производство в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ст. 204 Уголовного кодекса Украины.

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Полтава контрабанда СБУ криминал расследование
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