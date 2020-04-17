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Игорь Пилипенко Редактор info@regionews.ua
17 апреля 2020, 12:58 24

В общежитии УПЦ МП коронавирусом заболели 19 человек

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17 апреля 2020, 12:58 24
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В общежитии Киевской духовной академии и семинарии заболевание COVID-19 обнаружили в трех преподавателей и 16 студентов
Фото: Facebook
В общежитии Киевской духовной академии и семинарии заболевание COVID-19 обнаружили в трех преподавателей и 16 студентов

Об этом сообщает пресс-служба академии в Facebook, передает RegioNews.

Отмечается, что еще 14 апреля, согласно распоряжению мэра Киева, преподавателей и студентов семинарии проверили на наличие коронавируса путем ПЦР-тестирования.

Как сообщили в Киевском городском лабораторном центре, по результатам тестов заболели 19 человек, в том числе 3 преподавателя и 16 студентов.

В академии отметили, что ожидают письменное подтверждение этой информации.

Все больные находятся на самоизоляции в общежитии Академии под наблюдением медиков.

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Напомним, 17 апреля в Киеве зафиксировано 705 больных коронавирусом COVID-19, за сутки обнаружили 61 случай заболевания.

В Украине зафиксировано 4662 случая коронавируса COVID-19, в течение суток обнаружили 501 новый случай заболевания.

На Буковине больной COVID-19 священник отрицает инфицирования и собирается на службу в церкви.


коронавирус Киев карантин церковь УПЦ МП
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