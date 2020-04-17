В общежитии УПЦ МП коронавирусом заболели 19 человек
Об этом сообщает пресс-служба академии в Facebook, передает RegioNews.
Отмечается, что еще 14 апреля, согласно распоряжению мэра Киева, преподавателей и студентов семинарии проверили на наличие коронавируса путем ПЦР-тестирования.
Как сообщили в Киевском городском лабораторном центре, по результатам тестов заболели 19 человек, в том числе 3 преподавателя и 16 студентов.
В академии отметили, что ожидают письменное подтверждение этой информации.
Все больные находятся на самоизоляции в общежитии Академии под наблюдением медиков.
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Напомним, 17 апреля в Киеве зафиксировано 705 больных коронавирусом COVID-19, за сутки обнаружили 61 случай заболевания.
В Украине зафиксировано 4662 случая коронавируса COVID-19, в течение суток обнаружили 501 новый случай заболевания.
На Буковине больной COVID-19 священник отрицает инфицирования и собирается на службу в церкви.
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