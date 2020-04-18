В Киеве коронавирусом за сутки заболели 65 человек, из них 26 - в Лавре
Об этом сообщил мэр города Виталий Кличко в Telegram, передает RegioNews.
По его словам, заболели 24 женщины в возрасте от 24 до 69 лет и 41 мужчина в возрасте от 19 до 92 лет. Из них 6 - медицинские работники.
Он отметил, что за минувшие сутки зарегистрировали еще 26 больных коронавирусом из Киево-Печерской Лавры.
11 пациентов попали в больницы, остальные лечатся на самоизоляции под контролем медиков.
С начала эпидемии 30 киевлян выздоровели, 12 умерли.
Кличко призвал киевлян оставаться дома и на Пасху не идти в церковь.
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Напомним, 18 апреля в Украине лабораторно подтвердили 444 новых случая коронавируса COVID-19, общее количество больных составляет 5106 человек.
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