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Игорь Пилипенко Редактор info@regionews.ua
18 апреля 2020, 10:55 28

В Киеве коронавирусом за сутки заболели 65 человек, из них 26 - в Лавре

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18 апреля 2020, 10:55 28
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По состоянию на 18 апреля в Киеве количество больных коронавирусом возросло до 770 подтвержденных случаев, в течение суток зафиксировано 65 новых больных
Фото: КГГА
По состоянию на 18 апреля в Киеве количество больных коронавирусом возросло до 770 подтвержденных случаев, в течение суток зафиксировано 65 новых больных

Об этом сообщил мэр города Виталий Кличко в Telegram, передает RegioNews.

По его словам, заболели 24 женщины в возрасте от 24 до 69 лет и 41 мужчина в возрасте от 19 до 92 лет. Из них 6 - медицинские работники.

Он отметил, что за минувшие сутки зарегистрировали еще 26 больных коронавирусом из Киево-Печерской Лавры.

11 пациентов попали в больницы, остальные лечатся на самоизоляции под контролем медиков.

С начала эпидемии 30 киевлян выздоровели, 12 умерли.

Кличко призвал киевлян оставаться дома и на Пасху не идти в церковь.

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Напомним, 18 апреля в Украине лабораторно подтвердили 444 новых случая коронавируса COVID-19, общее количество больных составляет 5106 человек.


коронавирус Киев карантин Виталий Кличко Киево-Печерская лавра
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