Вирус распространяется по Киеву, за сутки обнаружили еще 61 случай

В Киеве в течение суток обнаружили 61 новый случай заболевания коронавирусом, всего в столице зафиксировано 612 больных

Фото: КГГА

В Киеве в течение суток обнаружили 61 новый случай заболевания коронавирусом, всего в столице зафиксировано 612 больных

Об этом сообщил во время брифинга мэр города Виталий Кличко, передает RegioNews.

По его словам, за сутки зафиксировано также один летальный случай в городе. Кличко добавил, что динамика распространения вируса в Киеве неутешительная.

Заболели 26 женщин в возрасте от 26 до 65 лет, 29 мужчин в возрасте от 20 до 67 лет и 6 детей.

В больницы столицы госпитализировали 28 пациентов. Другие лечатся на самоизоляции, под контролем медиков.

За минувшие сутки в Киево-Печерской лавре обнаружили еще 1 больного, и еще трех в Ионинском монастыре.

Он отметил, что в лавре провели усиленную дезинфекцию всех зданий, монахам измеряют температуру, установлены посты.

Также госпитализировали одну монахиню и 2 учеников семинарии, еще в 20 семинаристов взяли образцы на исследование.

Больше всего больных обнаружили в Дарницком районе (19), 16 больных зафиксировано в Печерском районе, еще 8 человек заболели в Соломенском районе, 5 в Деснянском, по 4 в Шевченковском и Святошинском, по 2 в Днепровском и Голосеевском и один в Оболонском.

Напомним, по состоянию на 15 апреля в Украине лабораторно подтвердили 3764 случаев заболевания коронавирусом, за сутки COVID-19 обнаружили у 392 человек.