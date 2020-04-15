Вирус распространяется по Киеву, за сутки обнаружили еще 61 случай
Об этом сообщил во время брифинга мэр города Виталий Кличко, передает RegioNews.
По его словам, за сутки зафиксировано также один летальный случай в городе. Кличко добавил, что динамика распространения вируса в Киеве неутешительная.
Заболели 26 женщин в возрасте от 26 до 65 лет, 29 мужчин в возрасте от 20 до 67 лет и 6 детей.
В больницы столицы госпитализировали 28 пациентов. Другие лечатся на самоизоляции, под контролем медиков.
За минувшие сутки в Киево-Печерской лавре обнаружили еще 1 больного, и еще трех в Ионинском монастыре.
Он отметил, что в лавре провели усиленную дезинфекцию всех зданий, монахам измеряют температуру, установлены посты.
Также госпитализировали одну монахиню и 2 учеников семинарии, еще в 20 семинаристов взяли образцы на исследование.
Больше всего больных обнаружили в Дарницком районе (19), 16 больных зафиксировано в Печерском районе, еще 8 человек заболели в Соломенском районе, 5 в Деснянском, по 4 в Шевченковском и Святошинском, по 2 в Днепровском и Голосеевском и один в Оболонском.
Напомним, по состоянию на 15 апреля в Украине лабораторно подтвердили 3764 случаев заболевания коронавирусом, за сутки COVID-19 обнаружили у 392 человек.
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