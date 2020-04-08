Коронавирус на Буковине: один человек умер, трое на аппаратах ИВЛ
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на Черновицкую облгосадминистрацию.
Лечебные учреждения в Черновцах: В реанимационном отделении областной больницы находятся пять пациентов, двое – с подтвержденной коронавирусной инфекцией и трое – с подозрением. Один больной COVID-19 подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Сегодня улучшилось состояние 82-летней пациентки, которая была на кислородной дотации. Женщину перевели из реанимации в инфекционное отделение.
В реанимации областной детской больницы оказывают помощь двум больным с подозрением на коронавирус. Их состояние – средней тяжести. 4-летнего мальчика перевели из Сторожинецкой ЦРБ. У него острое респираторное заболевание и сахарный диабет. Другой пациент также имеет признаки инфекционного заболевания. Новорожденного малыша, который накануне был в реанимации, уже перевели в отделение.
В реанимации Черновицкой городской больницы №1 находятся двое пациентов. Одному больному стало лучше, его перевели в отделение. Одна больная умерла. 66-летняя женщина имела сопутствующее заболевание – гипертонию.
Новоселицкий район: пациентке в тяжелом состоянии оказывают помощь в реанимации Новоселицкой центральной районной больницы. У нее подозревают коронавирус, женщина подключена к аппарату искусственной вентиляции легких.
Сторожинецкий район: четверо больных на неинвазивной вентиляции легких лежат в Сторожинецкой центральной районной больнице. Состояние их – средней тяжести. Коронавирус подтвержден у одного из этих больных.
В Хотинской ЦРБ оказывают помощь двум пациенткам с COVID-19. Одна имеет двустороннюю пневмонию и находится на кислородной дотации. У другой нет признаков респираторного заболевания, ее состояние тяжелое за счет инсульта.
Глыбокский район: за последние двое суток из реанимации ЦРБ в отделение перевели двух человек – их состояние улучшилось. Одновременно в реанимации еще остаются четверо больных. Один из них с подтвержденным COVID-19 – в тяжелом состоянии, имеет пневмонию, подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Еще трое – на кислородной дотации.
Напомним, на утро 8 апреля в Черновицкой области было подтверждено 273 случая коронавируса. Шесть человек умерли, выздоровели – 16.
За вчерашние сутки обнаружили 25 новых случаев. Среди новых заболевших - трое священников УПЦ МП из Черновцов. Все они служили в разных церквях. Дезинфицировать церкви пока не планируют.
Также СЭС проводит эпидемрасследовании в селе Колинковцы Хотинского района, где выявлено наибольшее количество больных в районах. Эпидемиологи считают, что вероятнее всего, больные заразились на многолюдных похоронах.
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