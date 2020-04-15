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Глава Винницкой ОГА Скальский считает массовое заражение врачей "их собственной неосмотрительностью"
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15 апреля 2020, 14:12 6

Глава Винницкой ОГА Скальский считает массовое заражение врачей "их собственной неосмотрительностью"

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15 апреля 2020, 14:12 6
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Массовое заболевание коронавирусом медиков в Винницкой области, где за минувшие сутки болезнь подтвердили у 26 медработников Калиновской райбольницы, стало следствием "нарушения личной и производственной дисциплины"
Массовое заболевание коронавирусом медиков в Винницкой области, где за минувшие сутки болезнь подтвердили у 26 медработников Калиновской райбольницы, стало следствием "нарушения личной и производственной дисциплины"

Об этом на брифинге заявил глава Винницкой ОГА Владислав Скальский, пишет RegioNews со ссылкой на vinnytsianews.com.

Всего в области среди медработников лабораторно подтверждено 79 случаев коронавирусной инфекции.

"Здесь вопрос больше в личной дисциплине каждого сотрудника и контроле за соблюдением этой дисциплины руководителями учреждений. Причем не только непосредственно на медицинском рабочем месте, а и во время общения с коллегами и в быту", – заявил Скальский.

Напомним, что распространение коронавируса в Винницкой области началось из медицинского учреждения. Коронавирусом заболела медсестра Винницкого роддома №2 и заразила 8 своих коллег.

Уже через несколько дней вирус обнаружили у врача Подольского регионального центра онкологии, а затем еще у семерых его коллег и одного пациента онкоцентра.

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коронавирус Винница Винницкая область медики губернаторы ОГА больные
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