В Днепре мужчина зарезал любимую

Фото: Национальная полиция

В Днепропетровской области задержали мужчину. Его подозревают в убийстве его сожительницы

Об этом сообщает полиция Днепропетровской области, передает RegioNews.

Это произошло в одной из квартир по улице Янтарной в Амур-Нижнеднепровском районе Днепра. Во время застолья с алкоголем сожители поссорились. Тогда 49-летний мужчина ударил женщину ножом в грудь. 47-летняя женщина скончалась на месте.

"3 ноября следователи сообщили задержанному о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 115 (преднамеренное убийство) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание, предусмотренное санкцией статьи, - до 15 лет лишения свободы. Идет досудебное расследование", - говорят в полиции.

Напомним, в Киеве военный в СЗЧ убил соседа по хостелу. Между жителями хостела на улице Митрополита Шептицкого возник конфликт. Во время ссоры 51-летний уроженец Запорожской области ударил кухонным ножом в сердце 34-летнего мужчину, который жил в хостеле всего два дня.