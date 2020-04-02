ГБР допросило Дениса Ермака - СМИ

Брата главы Офиса президента Украины Дениса Ермака 31 марта допросили в Государственном бюро расследований по делу о "записях Лероса"

Фото: facebook/Dennylegionet

Брата главы Офиса президента Украины Дениса Ермака 31 марта допросили в Государственном бюро расследований по делу о "записях Лероса"

Как передает RegioNews, об этом сообщает "Цензор.НЕТ" со ссылкой на свои источники.

Как сообщается, допрос длился более шести часов, были отобраны образцы голоса.

Напомним, 29 марта нардеп от партии "Слуга народа" Гео Лерос обнародовал видео, на которых якобы брат главы офиса президента Денис Ермак обсуждает продажу должностей в органах власти.

Позже Гео Лерос отправил в НАБУ обращение против Ермака. Журналист Юрий Бутусов считает, что за скандал с Ермак ответит Зеленский.

Позже стало известно, кто фигурирует на записях разговоров брата главы АП Андрея Ермака. Также НАБУ и СБУ обвиняют в участии в скандале с Ермаком.

САП открыла уголовное производство по обращению Гео Лероса.

30 марта стало известно, что ГБР по факту распространения видео с братом руководителя ОП расследует уголовное дело по четырем статьям, а Гео Лероса вызвали на допрос в ГБР, который назначен на 3 апреля.

Президент Владимир Зеленский еще не решил, комментировать ему скандал с опубликованным видео. Сам Гео Лерос рассказал, что скандальные видеозаписи он получил бесплатно 27 марта по почте.

31 марта Лерос опубликовал документы, в которых Денис Ермак рекомендует назначить Владимира Купчака в ГП "Энергоатом".

1 апреля Денис Ермак признал достоверность и подлинность видеозаписей, а к Гео Леросу приехали представители СБУ, чтобы вручить повестки.

В свою очередь, нардепы СН требуют от правоохранительных органов проверить факты в обнародованных видео и привлечь виновных к ответственности, а не самого нардепа.

СБУ осуществляет досудебное расследование в уголовном производстве по факту незаконного использования специальных технических средств негласного получения информации для видео-фиксации встреч Дениса Ермака.