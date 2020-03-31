Ермак прокомментировал скандальные "пленки" со своим братом

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак прокомментировал появление пленок от нардепа Гео Лероса, который обвиняет его с братом в торговле держпосадами

Фото: скрин с видео

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак прокомментировал появление пленок от нардепа Гео Лероса, который обвиняет его с братом в торговле держпосадами

Как передает RegioNews, об этом Ермак рассказал во время онлайн-брифинга 31 марта.

"Что касается пленок, на которых якобы присутствует мой брат. ... Я рассматриваю появление этих пленок в воскресенье, за день до рассмотрения в парламенте очень важных вопросов... Вы видели, что там происходило. Как умные люди, вы понимаете, кто и как там действовал, кто делал все, чтобы это (голосование по открытию рынка земли - ред.) не произошло, чтобы Украина оказалась на пороге дефолта, чтобы никогда не приняла очень важные для нее законы", – сказал председатель ОПУ.

Также Ермак назвал Лероса "инструментом людей, которые сегодня борются не только со мной, но и с украинской властью, с командой президента".

"Я остановил попытки этого господина обманным путем назначить на должность в одном из министерств на должность заместителя министра человека из прошлой власти, который работал в КГГА. Сначала этого человека нам предлагали в КГГА, потом этот человек появился...это было последнее решения Кабмина Алексея Гончарука. Я остановил это, и безусловно, у господина Лероса возникло соответствующее отношение, что меня не удивляет", - добавил председатель ОПУ.

Поэтому, по его словам, самым правильным будет дождаться выводов правоохранительных органов и "мы все увидим, услышим и все поймем".

Также председатель ОП заявил, что считает этот случай попыткой демонизировать себя и обратился в ГБР и СБУ, потому что считает это посягательством на нацбезопасность.

Напомним, 29 марта нардеп от партии "Слуга народа" Гео Лерос обнародовал видео, на которых якобы брат главы офиса президента Денис Ермак обсуждает продажу должностей в органах власти.

Лерос отправил в НАБУ обращение против Ермака. Нардеп отправляет в правоохранительные органы обращение и видео, ждет 10% от награбленного, деньги обещает отправить в детский дом.

За скандал с Ермаком ответит Зеленский, считает журналист Бутусов.

Позже стало известно, кто фигурирует на записях разговоров брата главы АП Андрея Ермака. Журналистам удалось идентифицировать основных участников переговоров и лицо, которое осуществляло запись.

Также НАБУ и СБУ обвиняют в участии в скандале с Ермаком.

Специализированная антикоррупционная прокуратура открыла уголовное производство по обращению народного депутата Гео Лероса в отношении коррупционных преступлений руководителя Офиса президента Андрея Ермака и его брата.

30 марта стало известно, что ГБР по факту распространения видео с братом руководителя Офиса президента Андрея Ермака расследует уголовное дело по четырем статьям, а Гео Лероса вызвали на допрос в ГБР.

Президент Владимир Зеленский еще не решил, комментировать ли ему скандал с опубликованными видео.

Сам Гео Лерос рассказал, что скандальные видеозаписи он получил бесплатно 27 марта по почте.