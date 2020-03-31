Брата главы Офиса президента Андрея Ермака лишили должности
Об этом со ссылкой на источники в ведомстве сообщает издание "Главком", передает RegioNews.
Известно, что решение об исключении брата Ермака из состава совета приняли на следующий день после обнародования нардепом Гео Леросом скандальных видеозаписей, на которых он торгует государственными должностями.
Отмечается, что руководство Государственного агентства управления Чернобыльской зоной отказалось от сотрудничества с братом главы Офиса президента из-за токсичности его личности.
Напомним, 29 марта нардеп от партии "Слуга народа" Гео Лерос обнародовал видео, на которых якобы брат главы офиса президента Денис Ермак обсуждает продажу должностей в органах власти.
Позже Гео Лерос отправил в НАБУ обращение против Ермака. Журналист Юрий Бутусов считает, что за скандал с Ермаком ответит Зеленский.
Позже стало известно, кто фигурирует на записях разговоров брата главы АП Андрея Ермака. Также НАБУ и СБУ обвиняют в участии в скандале с Ермаком.
Специализированная антикоррупционная прокуратура открыла уголовное производство по обращению народного депутата Гео Лероса.
30 марта стало известно, что ГБР по факту распространения видео с братом руководителя Офиса президента Андрея Ермака расследует уголовное дело по четырем статьям, а Гео Лероса вызвали на допрос в ГБР.
Президент Владимир Зеленский еще не решил, комментировать ли ему скандал с опубликованными видео. Сам Гео Лерос рассказал, что скандальные видеозаписи он получил бесплатно 27 марта по почте.
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