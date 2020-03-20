Зеленский уволил "слугу"-противника Ермака и Сивохо

Президент Украины Владимир Зеленский освободил народного депутата от фракции "Слуга народа" Гео Лероса с должности своего внештатного советника

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Президент Украины Владимир Зеленский освободил народного депутата от фракции "Слуга народа" Гео Лероса с должности своего внештатного советника

Об этом сообщает RegioNews, ссылаясь на указ президента №100 от 20 марта.

"Освободить Гео Лероса Багратовича от исполнения обязанностей советника президента Украины (вне штата)", - говорится в документе.

Свое увольнение нардеп прокомментировал так: "Вижу, что Ермак прочитал мое интервью".

Отметим, Лерос является одним из "слуг", который выступил против инициативы главы Офиса президента Андрея Ермака по созданию консультативного совета в ТКГ с участием представителей ОРДЛО.

Также нардеп подписывался под обращением к секретарю СНБО Алексея Данилова с призывом уволить Сергея Сивохо с должности советника.

Напомним, 11 марта в ходе переговоров Трехсторонней контактной группы в Минске стороны договорились о создании Консультативного совета с представителями временно оккупированных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) и о создании органа, который зафиксирует субъектность отдельных районов Луганской и Донецкой областей.

Впоследствии нардеп фракции "Европейская солидарность" Владимир Вятрович обратился к СБУ с требованием возбудить уголовное дело о государственной измене в отношении главы Офиса президента Андрея Ермака и второго президента Леонида Кучмы.

Также депутаты от фракции "Слуга народа" обратились к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой не допустить создания Консультативного совета при Трехсторонней контактной группе с представителями ОРДЛО.