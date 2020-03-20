Зеленский уволил "слугу"-противника Ермака и Сивохо
Об этом сообщает RegioNews, ссылаясь на указ президента №100 от 20 марта.
"Освободить Гео Лероса Багратовича от исполнения обязанностей советника президента Украины (вне штата)", - говорится в документе.
Свое увольнение нардеп прокомментировал так: "Вижу, что Ермак прочитал мое интервью".
Отметим, Лерос является одним из "слуг", который выступил против инициативы главы Офиса президента Андрея Ермака по созданию консультативного совета в ТКГ с участием представителей ОРДЛО.
Также нардеп подписывался под обращением к секретарю СНБО Алексея Данилова с призывом уволить Сергея Сивохо с должности советника.
Напомним, 11 марта в ходе переговоров Трехсторонней контактной группы в Минске стороны договорились о создании Консультативного совета с представителями временно оккупированных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) и о создании органа, который зафиксирует субъектность отдельных районов Луганской и Донецкой областей.
Впоследствии нардеп фракции "Европейская солидарность" Владимир Вятрович обратился к СБУ с требованием возбудить уголовное дело о государственной измене в отношении главы Офиса президента Андрея Ермака и второго президента Леонида Кучмы.
Также депутаты от фракции "Слуга народа" обратились к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой не допустить создания Консультативного совета при Трехсторонней контактной группе с представителями ОРДЛО.
- 17:34 20 марта Женщина пыталась вывезти из "ДНР" два миллиона гривен
- 17:23 20 марта В Ужгороде ввели ограничение количества людей в торговых помещениях
- 17:14 20 марта Топ-чиновник Нафтогаза заразился коронавирусом
- 17:10 20 марта Предприятия Полтавщины перепрофилировали на выпуск средств для дезинфекции и масок
- 17:07 20 марта Уже прошли 90-е: губернатор Харьковщины в ответ раскритиковал Кернеса
- 17:04 20 марта На Закарпатье закрывают все санатории
- 15:37 20 марта Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
- 08:34 19 марта Инфекционист из Черновцов Ольга Кобевко отвечает на вопросы о коронавирусе
- 13:00 18 марта Коломойского просят подвинуться: в борьбу за Ровенский облсовет вступил Фирташ
- 19:10 19 марта Пропал мальчик, зовут Саша, работает главой Николаевской ОГА
- 10:00 18 марта Хроники украинского карантина: Львов – насторожен к миру
- 14:00 17 марта Хроники украинского карантина: как живет Житомир на чрезвычайном положении