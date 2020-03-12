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12 марта 2020, 14:38 7

Ермак объяснил свое участие в минских переговорах

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12 марта 2020, 14:38 7
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Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак принял участие в переговорах контактной группы 11 марта в Минске, чтобы придать новый импульс встрече по Донбассу
Фото: facebook.com/president.gov.ua
Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак принял участие в переговорах контактной группы 11 марта в Минске, чтобы придать новый импульс встрече по Донбассу

Об этом сообщает RegioNews, ссылаясь на РБК-Украина.

Как пояснил Ермак, его основной задачей является обеспечение максимально эффективной работы президента. При этом он отметил, что в его сферу входят внутреннее и внешнеполитическое направление.

"Поэтому, как и раньше, я представляю Украину в переговорах в нормандском формате в качестве дипломатического советника президента Владимира Зеленского, одного из лидеров "нормандской четверки". Так, для того, чтобы придать процессу переговоров новый импульс, я присутствовал на последней встрече Трехсторонней контактной группы в Минске", - заявил Ермак.

Напомним, 11 марта на заседании Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию ситуации на Донбассе присутствовали руководитель ОПУ Андрей Ермак и заместитель руководителя Администрации президента РФ Дмитрий Козак. Стороны достигли договоренностей по обмену удерживаемыми лицами, о разведении сил и средств, одновременном открытии КПВВ в н.п. Золотое и Счастье, а также введении Консультативного совета.

При этом в "ДНР" заявили о договоренности прямых переговоров с Украиной.


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