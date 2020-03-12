Ермак объяснил свое участие в минских переговорах

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак принял участие в переговорах контактной группы 11 марта в Минске, чтобы придать новый импульс встрече по Донбассу

Фото: facebook.com/president.gov.ua

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак принял участие в переговорах контактной группы 11 марта в Минске, чтобы придать новый импульс встрече по Донбассу

Об этом сообщает RegioNews, ссылаясь на РБК-Украина.

Как пояснил Ермак, его основной задачей является обеспечение максимально эффективной работы президента. При этом он отметил, что в его сферу входят внутреннее и внешнеполитическое направление.

"Поэтому, как и раньше, я представляю Украину в переговорах в нормандском формате в качестве дипломатического советника президента Владимира Зеленского, одного из лидеров "нормандской четверки". Так, для того, чтобы придать процессу переговоров новый импульс, я присутствовал на последней встрече Трехсторонней контактной группы в Минске", - заявил Ермак.

Напомним, 11 марта на заседании Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию ситуации на Донбассе присутствовали руководитель ОПУ Андрей Ермак и заместитель руководителя Администрации президента РФ Дмитрий Козак. Стороны достигли договоренностей по обмену удерживаемыми лицами, о разведении сил и средств, одновременном открытии КПВВ в н.п. Золотое и Счастье, а также введении Консультативного совета.

При этом в "ДНР" заявили о договоренности прямых переговоров с Украиной.