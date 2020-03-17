Стратегия Ермака по ОРДЛО: Арахамия рассказал, как усмирили "слуг-бунтарей"
Как передает RegioNews со ссылкой на "Украинскую правду", об этом заявил глава фракции Давид Арахамия 17 марта в кулуарах Верховной Рады.
"Относительно Минских договоренностей и этой ситуации. Была такая ситуация чисто коммуникативная, когда они вернули уже (обращение - ред.) это каким-то образом попало в интернет до того как был брифинг господина Ермака. В связи с этим было очень много манипуляций и непрофессиональных экспертных высказываний, на которые повелись не только граждане Украины, но и депутаты "Слуги народа". Потом мы срочно организовали встречу господина Ермака с людьми, которые интересуются этим вопросом и вы видели, как много людей вообще отозвали это заявление, потому что он рассказал, каким образом это движется, какая стратегия", - рассказал он.
Также Арахамия добавил, что "к сожалению, до финальных подписаний нельзя, это как в переговорах у вас есть 30-40% непубличной стратегии, которую вы не можете озвучить, потому что другой стороне дадите козырь, потому что они будут знать, какая у вас стратегия".
Именно с этим, по его словам, и "связано это недоразумение, и когда люди увидели, поняли, что никакой измены здесь нет".
"К тому же господин Ермак на заседании фракции пообещал, что если будет какое-то подписание, у нас будет отдельное заседание фракции по этому вопросу. Он всем объяснит, какая у нас стратегия, что мы пытаемся сделать. Мы проголосуем, в том числе на фракции, чтобы он понял, какая у нас есть поддержка или не поддержка и только потом будут какие-то действия предприняты в Минске", - заверил нардеп.
Напомним, 11 марта в ходе переговоров Трехсторонней контактной группы в Минске стороны договорились о создании Консультативного совета с представителями временно оккупированных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) и о создании органа, который зафиксирует субъектность отдельных районов Луганской и Донецкой областей.
Впоследствии нардеп фракции "Европейская солидарность" Владимир Вятрович обратился к СБУ с требованием возбудить уголовное дело о государственной измене в отношении главы Офиса президента Андрея Ермака и второго президента Леонида Кучмы.
Также депутаты от фракции "Слуга народа" обратились к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой не допустить создания Консультативного совета при Трехсторонней контактной группе с представителями ОРДЛО.
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