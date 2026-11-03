Фото: ГСЧС

В результате вражеских атак на Черкасскую область пострадали два человека

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГСЧС.

В Черкассах из-за вражеской атаки загорелось частное домовладение. Повреждены по меньшей мере четыре дома. Медики оказали помощь двум пострадавшим.

В селе Слобода Черкасского района российский удар нанес пожар в доме. Ее ликвидировали спасатели вместе с местной пожарной командой.

В Звенигородском районе повреждено здание недействующего предприятия, где также возник пожар.

Напомним, в ночь на 3 ноября и утром российские войска массированно атаковали три ТЭС ДТЭК. Враг применил десятки ракет и беспилотников.