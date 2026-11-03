Число погибших в результате удара РФ по Камышувахе возросло до 31

Фото: Национальная полиция

Число погибших в результате российской атаки на поселок Камышеваха Запорожской области возросло до 31 человека

Об этом сообщил и.о. главы Запорожской ОВА Михаил Семикин, передает RegioNews.

"Это была прицельная комбинированная атака. Россияне нанесли по меньшей мере девять ударов. Сначала сбросили управляемые авиабомбы ФАБ-500. Затем применили ФАБ-3000", – отметил он.

По его словам, ФАБ-3000 – это трехтонная авиабомба, содержащая почти полторы тонны взрывчатки. Такое оружие используется для разрушения мощных бетонных укреплений и бункеров.

Напомним, в Запорожской области 3 ноября объявлен Днем траура по погибшим в результате российских авиаударов по Камышувасу. Ранее сообщалось о 29 погибших, еще 48 числятся пропавшими без вести.