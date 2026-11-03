Число погибших в результате удара РФ по Камышувахе возросло до 31
Число погибших в результате российской атаки на поселок Камышеваха Запорожской области возросло до 31 человека
Об этом сообщил и.о. главы Запорожской ОВА Михаил Семикин, передает RegioNews.
"Это была прицельная комбинированная атака. Россияне нанесли по меньшей мере девять ударов. Сначала сбросили управляемые авиабомбы ФАБ-500. Затем применили ФАБ-3000", – отметил он.
По его словам, ФАБ-3000 – это трехтонная авиабомба, содержащая почти полторы тонны взрывчатки. Такое оружие используется для разрушения мощных бетонных укреплений и бункеров.
Напомним, в Запорожской области 3 ноября объявлен Днем траура по погибшим в результате российских авиаударов по Камышувасу. Ранее сообщалось о 29 погибших, еще 48 числятся пропавшими без вести.
В Черкасской области из-за российских ударов возникли пожары: есть пострадавшиеВсе новости »
03 ноября 2026, 12:20Удар по энергетике и железной дороге: Россия атаковала 14 регионов Украины
03 ноября 2026, 12:12Российский дрон ударил по Одесщине: повреждены автомобили
03 ноября 2026, 12:06
23 октября 2026
Украине не хватает миллионов работников – кто будет восстанавливать страну
Для восполнения дефицита кадров власти планируют привлечь к рынку труда пенсионеров, молодых матерей и людей с инвалидностью
19 октября 2026
Обуховская схема на льготах или Как обокрасть общину на 180 миллионов
В Киевской области разворачивается громкий земельный скандал. Обуховский городской совет отдал в частную собственность 58 га коммунальной земли по смехотворной цене, вызвавшей возмущение общественност...
12 октября 2026
Несколько дней обстрелов "положили" Киев: к какой зиме готовиться украинцам
Многочасовое отсутствие электроэнергии, временное прекращение подачи воды в тысячи домов и неработающее метро. Еще до наступления холодов наиболее подготовленный к отопительному сезону город Украины п...
05 октября 2026
Вместо поддержки – суды и хамство: как складывается судьба "героев тыла"
С начала полномасштабной войны 1 177 украинских работников погибли из-за обстрелов и 4 422 получили травмы. Многим из тех кто выжил впоследствии пришлось бороться за социальную помощь, на которую люди...
Российский дрон попал в дом на Киевщине: погиб 14-летний ребенок
03 ноября 2026, 14:3810 тысяч "зелеными": НАБУ разоблачило схему на строительстве в Закарпатье
03 ноября 2026, 14:30Россияне ударили по Буковине дважды за ночь: что известно о последствиях
03 ноября 2026, 14:19199 ФЛПов и 22,6 млн грн: Гетманцев заявил о недоплате налогов ЦПК Шабунина
03 ноября 2026, 13:56В Днепре завершили спасательную операцию: двое погибших и 20 раненых
03 ноября 2026, 13:34Скандал на Борщаговке: "модель российской стратегии этой зимой в миниатюре"
03 ноября 2026, 13:15На Полтавщине пьяный водитель сбил велосипедистку и скрылся: женщина умерла
03 ноября 2026, 12:50В Черкасской области из-за российских ударов возникли пожары: есть пострадавшие
03 ноября 2026, 12:20Вышел из дома и пропал: на Львовщине пенсионера нашли в канаве
03 ноября 2026, 12:17
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Украине не хватает миллионов работников – кто будет восстанавливать страну
Обуховская схема на льготах или Как обокрасть общину на 180 миллионов
Все блоги »